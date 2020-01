Izolovan virus gripa u Rasinskom okrugu

Novi korona virus (2019-nCV), prema podacima Batuta i Ministarstva zdravlja, u Srbiji za sada nije registrovan. U kruševačkom Zavodu za javno zdravlje kažu da bi građani koji su putovali u neku od zemalja u kojima je korona virus registrovan, a imaju simptome gušenja, temperaturu i kašalj, obavezno trebalo da se jave svom lekaru Kako se navodi na sajtu Batuta, pored Kine, u kojoj je registrovan najveći broj slučajeva obolevanja od novog korona virusa (2019-nCV), oboleli su registrovani u još deset zemalja, a prvi slučajevi infekcije u Evropi registrovani su u Francuskoj. Ukupno je do sada zabeležne 81 smrtni ishod, većinom kod starijih osoba i osoba sa pridruženim hroničnim obolenjima i stanjima. “U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, a na osnovu epidemiološke situacije i do sada stečenih saznanja o bolesti i njenom prouzrokovaču, sve zemlje u svetu preduzimaju mere za sprečavanje unošenja infekcije, rano otkrivanje i suzbijanje infekcije na svojoj teritoriji”, navodi se na sajtu Batuta. Navodi se i to da je u Srbiji su na snazi procedure za rano otkrivanje infekcije, zdravstveni nadzor nad putnicima koji dolaze iz zahvaćenih područja, kao i mere za dijagnostiku, lečenje i sprečavanje širenja infekcije ukoliko se slučajevi respiratorne infekcije izazvane novim korona virusom pojave na našoj teritoriji. Građanima Srbije savetuje se otkažu ili odlože putovanje u Kinu., a ukoliko se putuje u tu oblast preporučuje se: – izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju znake respiratorne infekcije; -izbegavanje masovnih okupljanja i boravka u prostoru gde je veliki broj osoba, na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. -pojačana i česta higijena ruku (pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi, ili ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku, naročito nakon kontakta sa obolelim osobama ili boravka u potencijalno ugroženom području; -može se preporučiti nošenje maski preko usta i nosa ukoliko se boravi u prostoru gde su masovna okupljanja (aerodromi, železničke i autobuske stanice, gradski i međugradski prevoz i sl.). -pridržavanje mera zaštite od prenošenja infekcije kod svih osoba koje osete simptome infekcije organa za disanje (respiratorna etikecija – održavanje rastojanja od drugih osoba, pokrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kijanja papirnim maramicama ili garderobom, često pranje ruku); -izbegavanje kontakta sa živim ili mrtvim divljim ili domaćim životinjama; -putnici koji dolaze iz zahvaćenog područja, ukoliko imaju znake infekcije organa za disanje, treba da se obrate svom lekaru uz napomenu o putovanju. “Prema dostupnim informacijama postoji interhumani prenos virusa. Potrebno je još informacija i ispitivanja da bi se jasno utvrdile epidemiološke i kliničke karakteristike bolesti izazvane novim korona virusom”, navodi s ena sajtu Instituta za javno zdravlej Srbije “ Dr Milan Jovanović Batut”. .