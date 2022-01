Izložba fotografije kroz poeziju

U galeriji kulturnog centra Kruševac održana je izložba fotografija petnaestogodišnjeg Andreja Kunića pod nazivom „Otvoreno nebo i vizija budućnosti“, koju su nakon otvaranja izložbe upotpunili članovi Književne omladine Gimnazije svojim pesmama inspirisanim motivima fotografija

Uvodnu reč na izložbi dala je Lidija Užarević, moderatorka i koordinatorka književnog programa i škole govora i glume te je ona predala reč autoru da otvori izložbu. Andreja Kunić je nakon iskazivanja zahvalnosti kako prisutnima tako svima koji su učestvovali u realizaciji ove večeri, zvanično otvorio izložbu.

Andreja Kunić ima svega 15 godina i pored fotografije kojom se bavi godinu dana, on se već četiri godine bavi glumom i karateom.

– Imam razne fotografije i volim to, volim da ih sređujem. Imao sam ideju da napravim izložbu i predstavim ljudima to što volim. Iako je ime izložbe „Otvoreno nebo i vizija budućnosti“, ovo nisu samo slike oblaka, zgrada i neba. Svaka fotografija ima svoju priču i one govore o ljubavi, različitosti i o novom svetu koji dolazi – rekao je on za KruševacGrad.

Sve fotografije koje su izložene, Kunić je odradio svojim telefonom, bez upotrebe profesionalnog aparata i vršnjacima uputio poruku da je pre svega potrebna volja da bi se iskazala neka ideja naglasivši da je izložbom želeo da istopi led koji je zavladao. Jedina fotografija na izložbi čiji on nije autor je ona sa plakata kojim je najavljena izložba i čija je autorka Lenka Mikavić.

Književna omladina Gimnazije nije mogla da se pojavi, iz opravdanih razloga, u punom broju te su prisutni, nakon svojih, pročitali pripremljene pesme odsutnih kolega.

Pesnički deo večeri je otvorio Nemanja Petronijević, dramski urednik i dramaturg, čiju pesmu nije inspirisala nijedna konkretna fotografija sa današnje izložbe već vizija neba i sama izložba u celini.

– Želeo bih da kažem da saradnja koju Kulturni centar ima sa Književnom omladinom traje već pola godine, i da je upravo Književna omladina vratila staro ime ove institucije, a to je Dom omladine. Pozivamo svu omladinu ovog grada da im ovo bude dom za bilo koju umestnost koju žele da stvaraju – kazao je Petronijević.

Neposredno pre početka svog izlaganja, Petronijević se izvinio autoru izložbe jer nije mogao da napiše optimističnu pesmu, te je pesnički deo večeri otvorio pesmom o ekološkoj brizi stihovima „Nebo moje sveto, nebo moje belo, smoga je puno, prljavo je celo…“

Kao što je Kunić želeo da predstavi svojim fotografijma da nebo može imati više različitih poruka i motiva, to se ogledalo i u pesmama Književne omladine te je počevši od Petronijevićeve pesme o smogu pesničko veče bilo prožeto motivom ljubavi.

Fotografije su bile raspoređene prema dominantnoj boji tako da smo imali plavu boju koja je asocirala na noć, žutu koja asocira na sunce dok je sivilo dela fotografija prikazalo tužnije zimske motive.

Pored umetničkog, veče je imalo i humanitarni karakter. Na izložbi je prikupljan novac ze lečenje sugrađanke Kristine Blagojević.

