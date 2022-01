Rukometaši Župe počeli pripreme za drugi deo prvenstva

Rukometaši Župe pod rukovodstvom trenera Nenada Markovića, nekadašnjeg rukometaša kruševačkog Napredka, tvrdi da su već u prvom delu šampionata Super B Istok-Zapad lige, a ovih dana su započeli pripreme za nastavak takmičenja.

-Konkurencija je žestoka. Nismo ni slutili da ćemo odigrati u prvom poluvremenu šampionata dosta dobro i sačuvati svoj gol u nadi da ćemo u istom tempu nastaviti i u drugom delu prvenstva. Ovo je sastav koji može i mora da krene stazama nekadašnjih rukometaša Župe, koji su žarili i palili u staroj Jugoslaviji i shvatamo da smo u mogućnosti da tako nešto i učinimo-kaže trener Nenad Marković.

Ističe da ovaj klub ima apsolutnu podršku Sportskog saveza, a samim tim i lokalne samouprave što je podstrek za sve ove mlade ljude da daju sve od sebe.

-Pripreme će biti žestoke i za sada svi izvršvaju postavljene zadatke, onako kako se dogovorimo. Planirali smo i nekoliko kontrolnih mečeva, ako je to moguće u ovim uslovima uraditi, ali bez obzira na to, nastavićemo da budemo u top formi kako bismo sačuvali sadašnji status. Aleksandrovac to zaslužuje, jer je u davna vremena osvojio i Juniorsko prvenstvo bivše države Jugoslavije. Naišli smo na punu podršku svih u Aleksandrovcu, što je najvažnije, lepo je raditi u rukometnom klubu Župa 45 tvrdim da nećemo izneveriti svoje pristalice-dodaje Marković.

Lj. Marković