Izbori prošli, korona se vratila?!

Iako je u Srbiji tokom predizborne nedelje broj novoobolelih od korone konstantno rastao, a nekoliko dana pred izbore se kretao oko devedesetak dnevno, o koroni su nadležni državni organi i struka ponovo progovorili – dan nakon izbora. U predizbornoj nedelji u Rasinskom okrugu broj obolelih je povećan za dvadesetak, među kojima je čak petnaestak bilo u Brusu. U srpskoj javnosti su počela da se postavljaju pitanja taji li se tačan broj obolelih u ovom periodu, jesu li mere prebrzo relaksirane pre svega zbog izbora, naročteo nakon što su u pojedinim krajevima zemlje ponovo počele da se otvaraju kovid bolnice, a broj zaraženih rapidno da raste. U kruševačkom Zavodu za javno zdravlje za list GRAD su kazali da “su podaci koje prosleđuje ovdašnji ZZJZ precizni i da nema razloga da za bilo kakvo skrivanje podataka”

Između dva broja lista GRAD, od 10. do 25. juna na području Rasinskog okruga zabeleženo je 60 novih slučajeva oboljenjava do korone. Najviše novoobolelih u tom periodu registrovano je u Brusu, čak 30, potom u Kruševcu gde je zabeleženo 19 novoobolelih te u Aleksandrovcu gde ima 8 novoobolelih. U Varvarinu su zabeležena dva, a u Ćićevcu jedan novi slučaj, a simptomatično je to što u tim opštinama novih slučajeva korone nije bilo još od maja, odnosno aprila. U ovom periodu zabeležena su i četiri nova smrtna slučaja na području Okruga.

Sve u svemu, od početka epidemije u Rasinskom okrugu korona virus je potvrđen kod 422 osobe, 35 je preminulo, 335 se izlečilo. U ovom periodu na analizu je poslato 5.202 uzoraka. Podaci nadležnih pokazuju i da je od početka epidemije u Kruševcu bolest registrovana kod 286 lica, u Brusu kod 42, a u Aleksandrovcu kod 52 osobe. Istovremeno je u Varvarinu korona do sada potvrđena kod 26 pacijenata, u Ćićevcu kod 10 i u Trsteniku kod 6.

Nakon što je broj novoobolelih od korona virusa u Srbiji nastavio da raste, umesto da stagnira i opada, kako su očekivali struka i državni organi, Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid 19 je 22.juna zasedao nakon čega je Vlada donela odluku da je obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu, a putnicima koji ne nose maske neće biti dopušten ulaz u prevozna sredstva. Iz Vlade napominju da maske ne moraju biti hirurške, kupljene u apoteci, već građani mogu koristiti i pamučne maske za višekratnu upotrebu i slično.

što se tiče zatvorenih prostora, Krizni štab je preporučio graljanima da u svim zatvorenim prostorima nose maske, sa posebnim akcentom na pošte, banke, javne institucije, kao i prodavnice i tržne centre.

Vlada Srbije saopštila je da će u narednim danima nastaviti da sa velikom pažnjom prati razvoj epidemiološke situacije i o svemu će redovno i blagovremeno obaveštavati građane.

Zanimljivo je, međutim, da se Krizni štab oglasio samo dan nakon održanih lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji, iako se broj novozaraženih tokom većeg dela predizborne nedelje “držao” na preko devedesetak dnevno. Imajući to u vidu u javnosti su se opravdano pojavile nedoumice da li su se pravi podaci skrivali sada i tokom cele epidemije, o čemu je pisao BIRN, dok se mnogi građani pitaju ne suočava li se Srbija već sa drugim talasom epidemije korona virusa. Pojedini stručnjaci su, takođe, tokom prethodnog perioda kritikovali brzo popuštanje mera, opominjući da bi to moglo da nam se vrati kao bumerang.

Vuksanović: “Podaci u broju obolelih u Kruševcu i Okrugu su tačni” Na pitanje da prokomentariše nalaze istraživačkih novinara BIRN-a o da se podaci o broju obolelih i umrlih od korone koji se prosleđuju javnosti i nadležnima razlikuju, direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, Dragan Vuksanović, tvrdi da su podaci koje prosleđuje ovdašnji ZZJZ precizni i da nema razloga da za bilo kakvo skrivanje podataka. – Svakog dana, u devet časova ujutru, Zavod prosleđuje Štabu za vanredne situacije podatke o broju obolelih i umrlih. To su apsolutno tačni podaci, nema razloga za fingiranje, niti postoji stručna opravdanost da bilo šta skrivamo – kratko je odgovorio doktor Vuksanović.

J.B.

Izbori prošli, korona se vratila?!

