Izbori 2022:  Ivica Dačić i Dragan Marković Palma na skupu koalicije „SPS-JS-ZS“ u Kruševcu

Ivica Dačić, kandidat za premijera koalicije na čijem je čelu, večeras se na predizbornoj konvenciji u Kruševcu, u prepunoj sali bioskopa „Kruševac“ obratio prisutnima, uz poruku da svaki deo Srbije mora da bude tretiran podjednako i tako da svako želi da ostane u svom mestu, što će biti posao buduće Vlade. Na skupu su govorili i Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, Zoran Anđelković iz SPS-a, te Siniša Maksimović, vd predsednik Gradskoj odbora SPS-a.

–Ako budem izabran za premijera Vlada će za državni praznik predložiti 22. oktobar, Dan pobede u Kumanovskoj bici, dan kada smo oslobodili Kosovo i priključili ga ponovo Srbiji. Ove godine će biti 110 godina od tog događaja, taj datum treba da slavimo kao dan kosovske pobede, stideli smo se 110 godina da o tome pričamo, naša deca ni ne znaju šta se tada desilo, to je bilo oslobodjenje Kosova posle pet vekova turskog ropstva- kazao je Dačić na skupu u Kruševcu.

Poručio je da svima nama Srbija mora biti na prvom mestu, te da i sada kada nas pritiskaju sa svih strana „treba da imamo veoma jasnu poruku i učinimo sve što možemo da kao država i kao narod prođemo sa što manje šteta, da zaštitimo naš narod, državu i naše nacionalne interese, da ne brinemo nečije tudje brige, što inače volimo da radimo, pa smo često zato stradali“

–Treba da brinemo kako ćemo da se snađemo u uslovima velike krize, niko ne treba da nam bude važniji od Srbije, mislim da je u tim uslovima veoma bitno ko drži kormilo, jer je u turbulentnim uslovima veoma lako izgubiti ravnotežu. Važno je da imamo tu ljude koji se nisu skupili 20 dana pred izbore i jedva formirali neke liste – kazao je Dačić.

Istakao je da je Socijalistička partija Srbije uvek bila sinonim za političku stabilnost, državni kontinuitet, državotvornost, za tradiciju i trajanje, te da zato i može da dati veliki doprinos političkoj stabilnosti Srbije.

– U ovim uslovima za građane je veoma bitno da znaju da je stanje u našoj zemlji stabilno, da nam ne preti rat, da imamo pravo da mislimo o sebi, svojim interesima, što je pravo svake države. Situacija je teška, ali je zato važno da se na izborima opredelimo za zemlju koja će biti nezavisna po svojoj spoljnoj politici, ali koja će voditi odgovornu i mudru politiku, Aleksandar Vučić predsednik, socijalista premijer, to je izbor Srbije– poručio je Dačić

Navodeći da su uspesi koji su ostvareni u fiskalnoj konsolidaciji rezulturali privlačenjem investitora, otvaranjem novih radnih mesta, samim tim i mogućnostima da se povećaju plate i penzije, Dačić je kazao da u narednom periodu više pažnje treba posvetiti svakom pojedincu, porodici.

–To je socijalistički princip, da se zaštite ljudi koji žive od svoga rada, oni koji nemaju zaštitu od drugih. Ne sme da se dozvoli da obrazovanje ili lečenje zavise od toga ko koliko ima para – kazao je on, te podvukao da će se i dalje boriti protiv diskriminacije, za socijalne penzije, mirnu i stabilnu starost, veće subvencije za poljoprivrednike, bolji položaj seljaka….

Podsetio je da je današnji dan posebno težak za Srbiju jer je to dan kada je izvršen jedan od pogroma nad našim narodom.

–Ne možemo da kažemo da se desilo samo tada, dešava se nažalost srpskom narodu više vekova. To je ta politika od koje oni nisu odustali ni danas i neće odustati sve dok ijedan Srbin živi na Kosovu, oni hoće etnički čisto Kosovo od Srba. Mislim da niko nije odgovarao za taj zločin, osim što sam čuo da je onaj ko je slomio krst na crkvi da umro, ali to je Bog sredio. Da je bilo po volji onih na vlasti u Prištini i njihovih međunarodnih savetnika, niko ne bi bio kažnjen- rekao je Dačić.

Dragan Marković Palma kazao je da predstavnici ove koalicije nisu u Kruševac došli da otimaju vlast.

–Nismo došli ni da kažemo da glasate za nas, jer nas dela preporučuju. Ja živim na selu, a u Kruševcu se 50 odsto građana iz svih sela i grada bave poljoprivredom. Nikada gore nije bilo za poljopriredu i poljoprivredne proizvođače, ali za to nije kriva Vlada već ekonomska situacija u svetu. Mi ćemo se zalagati sa našim premijerom da se smanji uvoz poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva, da ne pravimo konkurenciju našim poljoprivrednicima, da se borimo za penzionere da ne budu privilegovani zato što imaju stečeno pravo, već zato što su gradili i pravili fabrike koje su oni iz DOS-a kasnije prodali ili su nestale – kazao je Marković.

Rekao je da je siguran sam da će po broju glasova u Kruševcu i Rasinskom okrugu, ova koalicija biti druga.

–Dačić mora biti premijer, kreće nezapamćena ekonomska kriza u celom svetu i moramo da iskoristimo njegovu popularnost i sve one ljude koje on poznaje iz zemalja koje su sve vreme na neki način pravile štetu Srbiji. Po našem Ustavu medjunarodnu politiku vodi Vlada i premijer mora biti čovek koji je domaćin, čovek zahvaljujući kome je 18 država povuklo odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije – poručio je Marković.

Zoran Anđelković, član SPS-a, poručio je da danas slobodu ne branimo puškama i sabljama kao nekada već je, kako je rekao, branimo tako što 3. aprila zaokružujemo broj 2 i Ivicu Dačića za premijera.

–Kako to branimo slobodu i zašto, ko nam je to ugrozio slobodu, ona danas nije ugrožena tomahavkama i avionima, to smo preživeli, ona je danas ugrožena specijalnim ratom, raznim pritiscima, raznim mejlovima da imamo bombe po avionima, što nam se preti da će nam se uvesti sankcije ako se odreknemo prijatelja, ona se danas brani tako što mi želimo da zadržimo našu nezavisnu poziciju– poručio je Anđelković.

Da je ova koalicija uvek bila sa svojim narodom i radila za svoj narod, rekao je Siniša Maksimović, vd predsednika Gradskog odbora Socijalističke Srbije.

–Vi danas podržavate listu koju predvodi lider SPS-a, čovek iz Srbije, narodni čovek, diplomata, državnik, čovek koji je sve što je do sada radio, radio najodgovornije i najbolje za srpski narod. Ubeđeni smo da će na predstojećim izborima da dobije veliku podršku svojih građana. On je kandidat za premijera i biće premijer Srbije. Mi kruševački socijalisti mu garantujemo da ćemo učiniti sve da afirmišemo njega i SPS – obećao je Maksimović.

Inače, na izbornoj listi za narodne poslanike koalicije „SPS-JS-ZS“ je osmoro predstavnika iz Rasinskog okruga, šestoro iz Socijalističke partije Srbije i dvoje iz Jedinstvene Srbije. Kandidati su Marko Milojević (SPS), Ružica Stanković (SPS) i Dragan Lazić (JS) iz Kruševca, Bratislav Tašić (SPS) iz Varvarina, Radomir Milunović (SPS) iz Trstenika, Negovan Ivanović (SPS) i Jelena Vujić Obradović (JS) iz Aleksandrovca i Mitar Zdravić (SPS) iz Brusa. Na listi od 250 poslanika od pomenutih kandidata iz našeg Okruga najbolje je pozicionirana Jelena Vujić Obradović (JS) koja je na 50. mestu, dok je, što se Kruševca tiče to Ružica Stanković (SPS), koja je na 88. mestu.

D.P.