Iz budžeta Grada poljoprivrednicima ove godine 57 miliona dinara

Budžetski Fond za razvoj poljoprivrede će proizvođače sa područja Kruševca ove godine podržati sa 57 miliona dinara, što je za tri miliona više nego prethodne godine

Poljoprivrednici mogu da računaju na pomoć u okviru jedne od 11 mera. Prvi konkurs biće raspisan 15. marta, a novina je da ove godine postoji subvencija za nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa goveda.

Poljoprivrednici su, kako je za portal KrusevacGrad.rs kazao pomoćnik gradonačelnice za poljoprivredu, Marko Knežević, tradicionalno najviše zainteresovani za meru koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, odnosno na nabavku opreme i mehanizacije. Ove godne je za tu meru predviđeno 26,5 miliona dinara, što je za pet miliona dinara više nego prošle godine.

Za subvencije u okviru te mere prvi konkurs će biti raspisan 15. marta, a drugi početkom septembra, a takva praksa je uvedena kako bi svi dobili šansu:

– Oni koji ne stignu da se prijave sada, a kupili su nešto, mogu to da učine u septembru. Ima i onih koji će kupiti neku opremu u međuvremenu i ne moraju da čekaju narednu godinu. Tako smo imali situaciju da je prošle godine više od 80 gazdinstava podržano u oktobru, u okviru te mere.

Kao veoma važno Knežević ističe to što je, u okviru pomenute mere, ove godine, uvedena subvenciju za nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa goveda, što je način da se pomogne poljoprivrednim proizvodjačima koji se bave proizvodnjom mleka. Subvencija iznosi po 200.000 dinara po gazdinstvu.

Važna mera, kako dodaje naš sagovornik, je unapredjenje poljoprivredne proizvodnje kroz investiranje u dodatne vrednosti, a ona podrazumeva da gazdinstvo koje se bavi nekom proizvodnjom može da dobije 500.000 dinara za nabavku specijalizovane mašine i uređaja, koji će omogućiti da primarnu proizvodnju unapredi, odnosno da ona postane sekundarna.

Grad Kruševac budžetskim sredstvima ove godine podržava i meru upravljanje rizicima, odnosno osiguranje, za šta je predviđeno ukupno dva miliona dinara. Subvencije su predviđene i za organsku proizvodnju, seoski turizam, novac se izdavaja i za sredjivanje atarskih puteva, besplatnu analiza zemljišta…

U stalnoj komunikaciji sa poljoprivednicima, na osnovu koje su, inače osmišljene neke od pomenutih mera, predstavnici Grada imaju uvid šta ovdašnje poljoprivrednike najviše muči:

– Uvek je problem tržište, teže dolaze do tržišta i na tom planu bi moglo da se promeni po nešto. Treba da se udruže, pri obilascima stalno o tome pričamo. Mi bi ih kao Grad podržali kada bi se udružili. Sigurno je da bi 20 gazdinstava zajedno, koja bi ukupno imala 5.000 litara mleka dnevno, bila konkurentna i mogla da postignu bolju cenu. To svuda u Evropi funkcioniše dobro, tamo pojedinac ne znači ništa već samo kroz udruženja. Naši poljoprivrednici treba da krenu tim putem, to je ključ razvoja, do tržišta može da se stigne samo zajednički – zaključuje Knežević.

J.B.