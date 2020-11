Marija Sudimac u ženskom singlu, kao i Sergej Lukić i Mihajlo Tomić u muškom dublu, obezbedili medalje na Evropskom juniorskom prvenstvu u Lhtiju. Ostaje da saznamo i kog sjaja

Srpski badminton je u Finskoj ispisao nove istorijske strane ovog olimpijskog sporta. Naši reprezentativci su na Evropskom juniorskom prvenstvu obezbedili dve medalje u pojedinačnim konkurencijama i time postigli uspeh nad uspesima.

Prva je do polufinala, samim tim i do postolja, stigla Kruševljanka Marija Sudimac koja je u polufinalu savladala Špankinju Luciju Rodrigez s 21:19, 16:21, 21:18, i tako joj se osvetila za poraz u ekipnom delu takmičenja. Meč je od početka do kraja bio na najvišem svetskom nivou. Sudimčeva je posle velike borbe povela sa 1:0 u setovima. Rivalka je uzvratila istom merom u drugom setu. I odlučujući, treći set, obilovao je neizvesnošću. Naša reprezentativka je, ipak, u smiraju ovog dela igra bila koncentrisanija i potpuno zasluženo stigla do evropskog polufinala.

Samo pola sata kasnije srca su nam razgalili Mihajlo Tomić i Sergej Lukić. Srpski muški dubl je u četvrtfinalu ove konkurencije pokazao da je sazdan od najkvalitetnijih materijala. Španci Jakobo Fernandez i Ruben Garsija pružili su jak otpor samo u prvom mestu, koji je posle epske borbe, ipak, pripao našem paru – 21:19. U drugom setu nije postojala ni najmanja dilema ko je bolji. Tomić i Lukić su zagospodarili terenom i sa ubedljivih 21:10 stigli do najbolja četiri para Evrope.

Slede polufinalni mečevi. Sudimčeva, inače četvrti nosilac u ženskom singlu, za finale će se boriti protiv Ruskinje Anastasije Šapovalove, prvog nosioca. S druge strane polufinalni rivali Tomiću i Lukiću, sedmim nosiocima u muškom dublu, biće Danci Vilijam Kriger Boe i Mads Vestergard, drugi nosioci.

Istorijske evropske medalje u Finskoj

Marija Sudimac u ženskom singlu, kao i Sergej Lukić i Mihajlo Tomić u muškom dublu, obezbedili medalje na Evropskom juniorskom prvenstvu u Lhtiju. Ostaje da saznamo i kog sjaja Srpski badminton je u Finskoj ispisao nove istorijske strane ovog olimpijskog sporta. Naši reprezentativci su na Evropskom juniorskom prvenstvu obezbedili dve medalje u pojedinačnim konkurencijama i time postigli uspeh nad uspesima. Prva je do polufinala, samim tim i do postolja, stigla Kruševljanka Marija Sudimac koja je u polufinalu savladala Špankinju Luciju Rodrigez s 21:19, 16:21, 21:18, i tako joj se osvetila za poraz u ekipnom delu takmičenja. Meč je od početka…