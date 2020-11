Pitali smo za vas: Na redovne kontrole uz zakazivanje, hitna stanja bez čekanja

Zbog brojnih komenatara naših čitateljki na nedavno objavljenu informaciju na našem portalu da se ponovo rade skrining pregledi u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, od nadležnih smo zatražili dodatno objašnjene o funkcinisanju te Službe u vreme pandemije korona virusa

Kako su neke naše čitateljke komentarišući pomenuti tekst konstatovale da nisu nijednom do sada pozvane na skrining raka grlića materice i raka dojke, nadležne smo upitali da li postoji mogućnost da deo pacijentkinja iz ciljne populacije ipak nije primio poziv na skrinig, te šta bi trebalo raditi u toj situaciji.

– Zbog aktuene epidemiološke situacije, trenutno se pozivaju godišta koja ulaze u oba skrininga, odnosno, žene od 50 do 64 godine. Jasno je da se ne mogu pozvati sve žene odjednom, tako da svakog meseca zovemo po jedno godište. Trudimo se da svaku ženu iz ciljne populacije pozovemo, s tim da se dešava da je adresa stanovanja koju imamo u bazi podataka u međuvremenu promenjena i da zbog toga pacijentkinja ne primi poziv – kažu u ovoj Službi.

Kako ističu, svaka pacijentkinja koja spada u ciljnu populaciju a nije dobila poziv, može da dođe u Službu za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica , te da zakaže termin kada će biti obavljen skrining pregled. Pacijentkinje koje pak nisu u starosnog grupi koja je obuhvaćena skriningom, ne pozivaju se na preventivni pregled, s tim da mogu da dođu i obave pomenuti pregled.

– Preventivni pregled se može zakazati lično, putem kol centra ili pozivanjem broja telefona Službe. Isto važi i za pacijentkinje koje dolaze na kontrolni pregled, a kod hitnih stanja nije potrebno zakazivanje i te pacijentkinje se primaju odmah – ističu u Domu zdravlja, zdravstvenoj ustanovi u okviru koje radi ova Služba.

Podsećaju i na to da Služba od početka pandemije korona virusa nije prekidala svoj rad, da se kao i uvek radilo u dve smene, od ponedeljka do subote, te da za pregled, kao i do sada, nije bio potreban uput.

Inače, u Kruševcu je skrinig raka grlića materice obustavljen na samom početku pandemije, kao i u svim ostalim zdravstvenim ustanovama širom Srbije, ali se već u maju nastavilo sa ovim preventivnim pregledima. Na skrinig raka dojke čekalo se do septembra, dok kontrolni pregledi i hitna stanja nisu suspendovani nijednog trenutka.

D.P.

Pitali smo za vas: Na redovne kontrole uz zakazivanje, hitna stanja bez čekanja

