Gradski ženski rukometni klub Napredak 12 poražen je na svom terenu u trećoj utakmici Prve lige Zapad od ŽRK Čačak 18:21, ali trener domaćih, Igor Rakić kaže za kruševacgrad.rs da je posle dva poraza, na ovoj utakmici očekivao bolju igru i nije se prevario

– Mi smo odlučili da nam igraju devojčice iz Kruševca i od toga nećemo odustati. Za ovaj meč nadao sam se boljoj igri i to se obistinilo. Imali smo šest novih imena iz škole muškog RK Kruševac. Zaista je to bio pun pogodak. Igra kao nikad do sada. Poletna, borbena, do 35. minuta zadovoljavajuća po svemu. Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom kolu, u gostima u Novom Pazaru, zabeležiti prvu pobedu – veli prvi stručnjak u Klubu Igor Rakić.

Sportska direktorka, legenda kruševačkog, srpskog, jugoslovenskog i svetskog rukometa Ljiljana Knežević, sa zadovoljstvom govori o devojkama iz RK Kruševac, koje su nastupile na ovoj utakmici.

– Nema nam druge. Najbolje je osloniti se na kruševačku mlađariju, koja će stasati u vrhunske igračice. Za svaku drugu opciju potrebno je mnogo para, ali i to nije garancija za veliki uspeh – zaključuje Kneževićka.

Lj.Marković

I pored poraza, GŽRK Napredak sa novim sastavom na putu vaskrsnuća

