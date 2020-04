Hala pretvorena u bolnicu za 130 pacijenata

Kruševačka Hala sportova pretvorena je u privremenu, terensku bolnicu koja može da primi 130 pacijenata obolelih od kora virusa, koji imaju lakšu kliničku sliku ili čekaju drugi negativan rezultat testa na koronu. Nekadašnja Hala je panoima podeljena na 14 celina, trinaest je bolničkih soba sa po deset kreveta, dok je posebna prostorija predviđena za trpezariju u kojoj je postavljen i televizor. Opremljene su i ambulante sa potrebnom opremom, medju kojom su i po dva nova ultra zvuka i EKG aparata, pribavljena iz donacija. Prostor oko Hale postao je neprepoznatljiv, prilaze čuva Vojska, a vidljivo su istaknute oznake COVID -19, zabranjena zona

Očekuje se da prve pacijente bolnica može da primi za nekoliko dana, a tu će, ukoliko bude potrebe biti smeštani i oboleli iz Kraljeva, Niša, odnosno gradova u kojima bolnički kapaciteti budu popunjeni. Podaci nadležnih pokazuju da je u Rasinskom okrugu do danas korona virus potvrdjen kod 146 pacijenta, 15 je do sada preminulo od posledice te bolesti, u kruševačkoj bolnici trenutno je 136 pacijenata, kod njih 40 je korona virus potvrdjen, svi oni su u srednje teškom, stabilnom stanju ili u lakšem stabilnom stanju.

Novoformiranu bolnicu danas su obišli ministar odbrane Aleksandar Vulin, direktor Bezbednosno informativne agencije Bratislav Gašić, predstavnici epidemiologa iz Kine, koji pomažu u sprečavanju širenja korona virusa u Srbiji te predstavnici kruševačkog Štaba za vanredne situacije.

Dolazak stručnjaka iz Rusije i Kine ovdašnjim zdravstvenim radnicima je, prema rečima zamenika direktora Opšte bolnice dr Savka Markovića, bilo dragocen jer su u iscrpnim konsultacijama čuli njihova značajna iskustva.

Protokoli lečenja su napravljeni, oprema je obezbedjena kao i kadrovski planovi koji će zavisiti od broja pacijenata.

Bolnica će, prema očekivanju njenog upravnika dr Saše Zajića prve pacijente početi da prima za nekoliko dana.

– Dobili smo dobre sugestije od kolega iz Kine oko organizacije rada Bolnice i oko tehničkih stvari. Što se tiče opreme imamo sve, skafandere, maske, kape, vizire, unutrašnja sredstva za dezinfekciju, medicinske instrumente. Kolege su, na skali od šest do deset, bolnici dali ocenu devet – kazao je on.

Da su kruševačke službe uradile dobar posao u opremanju bolnice što se tiče rasporeda prostorija, opreme, ulaza, mesta gde prolaze pacijenti, a gde osoblje, podele zona, čiste tampon zone, potvrdio je profesor Klinike za infektologiju treće pridružene bolnice Univerziteta Sun jan cen Lin Bing Lijang.

– Epidemiološka situacija u Srbiji se nalazi u ključnoj fazi, ukoliko u ovoj fazi ne dođe do rešavanja određenih problema, situacija može izmaći kontroli, a ukoliko se primenjuju predvidjene mere situacija će ići u poželjenom pravcu. Sudeći prema svemu do sada viđenom verujem da će epidemiološka situacija krenuti u dobrom pravcu – kazao je on.

Vojska je u skladu sa odlukama Kriznog štaba Vlade pomogla da se uspostavi privremena bolnica u Kruševcu, a Vojska će davati i odgovarajuće obezbedjenje. To je novinarima kazao ministar odbrane Aleksandar Vulin.

– Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uradio svoj deo posla, obezbedio respiratore, novac za lekare, medicinske sestre, novac za krevete, posteljine, dušeke, novac za vojsku, policiju , BIA, uspeo da obezbedi na hiljade respiratora kada se najveće sile sveta otimaju za svki respirator, obezbedio pomoć Rusije i Kine, sada je na svakom od nas da se pridržava saveta lekara, da sluša ono što mu kaže Krizni štab i da poštuje policijski čas. Puno puta smo čuli ne pitaj šta država može da učini za tebe, već šta ti možeš da uradiš za državu. E pa sad ne pitaj šta se sve može uraditi za tvoje zdravlje, država je uradila sve što može, a šta si ti uradio za svoje zdravlje, sebe i svoje porodice – poručio je Vulin.

Direktor Bezbednosno informativne agencije Bratslav Gašić zahvalio se na pomoći i podršci ruskim i kineskim stručnjacima koji borave u Srbiji i pomažu u borbi protiv korona virusa, a koji su obišli i Kruševac te kazao da Kruševac formiranjem privemene bolnice želi da pomogne Nišu, Kraljevu, odnosno svim gradovima čiji će bolnički kapaciteti biti popunjeni.

J.B.

Hala pretvorena u bolnicu za 130 pacijenata

