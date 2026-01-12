Gugl uvodi AI alate u Gmail: Vaša pošta postaje lični asistent

Američka tehnološka kompanija Gugl saopštila je da uvodi nove alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji u svoju elektronsku poštu Gmail, čime ovaj servis dobija ulogu ličnog asistenta za organizaciju mejlova i svakodnevnih obaveza korisnika

Najznačajnija novina je funkcija AI Inbox, koja korisnicima pruža pregled najvažnijih zadataka i ključnih obaveštenja. Ova opcija donosi potpuno drugačiji prikaz prijemnog sandučeta, podeljen u dve glavne sekcije – „Suggested to-dos“ (Predloženi zadaci) i „Topics to catch up on“ (Teme koje treba ispratiti). Umesto pretraživanja velikog broja nepročitanih poruka, korisnici će na jednom mestu dobijati sažete informacije o hitnim obavezama, poput rokova za plaćanje računa ili podsetnika za važne pozive.

Sekcija „Topics to catch up on“ obuhvatiće manje hitna ažuriranja, kao što su informacije o obrađenom povraćaju novca ili mesečni bankarski izveštaji, koji će biti jasno razvrstani u kategorije poput „Finansije“ i „Kupovina“.

Gugl unapređuje i pretragu mejlova kroz novu funkciju AI Overviews, koja omogućava postavljanje pitanja prirodnim jezikom. Umesto pretraživanja putem ključnih reči, korisnici će moći da postave konkretna pitanja, a veštačka inteligencija će analizirati arhivu i ponuditi tačne odgovore sa ključnim detaljima, prenosi Teh Kranč.

Još jedna novina je funkcija Proofread, koja analizira nedovršene mejlove i predlaže poboljšanja u pogledu jasnoće, strukture i tona poruke, nudeći jednostavnije i preciznije formulacije jednim klikom.

Pored toga, Gugl je najavio da će nekoliko AI funkcija, koje su do sada bile dostupne isključivo pretplatnicima, postati dostupne svim korisnicima. Među njima su Help Me Write, koja pomaže u pisanju kompletnog mejla na osnovu kratkog opisa, sažimanje dugih mejl prepiski, kao i predlozi odgovora u komunikaciji.

Iz kompanije poručuju da će korisnici i dalje imati mogućnost da koriste klasičnu verziju Gmaila, kao i da AI opcije uključe ili isključe u skladu sa sopstvenim potrebama.