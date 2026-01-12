FK Napredak: Za početak remi

Postavljeno: 12.01.2026

U prvoj proveri na zimskim pripremama – remi protiv rumunskog superligaša Hermanštada, kome je ova utakmica bila generalna proba za nastavak šampionata. Imajući to u vidu, uz činjenicu da je trener Drinčić izveo dve postave, rezultat i utisak su veoma povoljni

Napredak je stigao do vođstva u uvodu utakmice: Floresku je oborio nadomak gola Lutovca i nije bilo dileme za sudiju Isu, koji je momentalno upro prstom u belu tačku. Odgovornost je preuzeo Vulić i rutinski pogodio za 1:0.

Rumuni su do izjednačenja stigli u 38. minutu posle dobrog prodora i preciznog šuta Barstana. Novo vođstvo, nakon lepe akcije i asistencije Bubnja, doneo je Sremčević u 66. minutu. Uspeli su fudbaleri Hermanštada još jednom da stignu do izjednačenja. Bus je u 78. minutu iskoristio nesigurnost u kruševačkoj odbrani i poravnao na 2:2.

Napredak je u prvom poluvremenu igrao u sastavu: Savić, Bojat, Bukorac, Dobnjak, Ignjatović, Ilić, Tošeski, Vulić, Lutovac. Skrpbonja, Majdevac. U drugom je nastupio sledeći sastav: Balević, Čubra, Miladinović (Mihajlović), Jeličić, Vukajlović, Miletić, Bogdanovski, Bubanj, Stevanović, Tašovski, Sremčević.

Izvor: FK Napredak

Renesansa ženskog rukometa u Kruševcu: Stigle neke nove ŽORK-ice

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
12. januar 2026., 22:38
 

Delimično oblačno
-8°C
Apparent: -10°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 85%
Vetar: 0.7 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top