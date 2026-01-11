Renesansa ženskog rukometa u Kruševcu: Stigle neke nove ŽORK-ice

Rasinski okrug je iznedrio brojne sportiste, koji su dostigli reprezentativne visine, osvajali trofeje i titule i na međunarodnoj sceni. Opredeliti se za najboljeg, kada je muška konkurencija u pitanju, teško je. U ženskoj konkurenciji, međutim, dileme nema. Nekada najveće ime jugoslovenskog i srpskog rukometa, bivša reprezentativka i najbolji strelac svih vremena sa više od 4500 golova. Jedna je Ljilja Knežević, zadužena sada za preporod rukometa u gradu pod Bagdalom

Piše: Sanja Milutinović

Godinama unazad, kao sportski direktor, ali i trener, bori se da ženski rukomet u gradu pod Bagdalom ponovo doživi, makar deo slave nekadašnjih Žorkica. Krenula je on nule. Od škole do škole tražila devojčice koje žele da se oprobaju sa rukometnom loptom. Od vrata do vrata molila za donacije kako bi devojkama mogle da se kupe patike. Svi koji je poznaju, a uporna je – nemerljivo, nisu sumnjali da će uspeti i u novoj ulozi. Danas se ima čime pohvaliti. Prvi tim treću sezonu uzastopno se takmiči u najvišem rangu.

Pred početak aktuelne sezone u Klubu su se, svesni tokova modernog rukometa u Evropi, gde je sve veći akcenat, uz umeće sa loptom, na brzini, opredelili za angažovanje mlađih igračica, sa kojima su potpisani višegodišnji ugovori. Posle prvog dela sezone kruševačke rukometašice su na sedmom mestu tabele ARKUS lige, elitnog ranga.

Legende – Ljilja Knežević i Andrea Lekić

– Bile smo jedno vreme i druge na tabeli, a iskreno verujem da ćemo na kraju prvenstva imati bolji plasman od aktuelnog. U klubu se odlično radi, ali sve bi bilo uzalud da nije bilo nesebične pomoći i podrške Trayal Korporacije i Miloša Nenezića. Zahvaljujući projektu TRY ALL SPORT više od 20 klubova je krenulo uzlaznom linijom, a bili smo u situaciji da je sport u Kruševcu počeo, maltene da odumire. I kamo sreće da je više takvih prijatelja i sportskih vizionara u Gradu, da još masovnije izvedemo decu na terene, u halu, bazene, da ih naučimo da je sport pravo opredeljenje – naglašava Ljiljana Knežević – Maksić „alfa i omega“ ženskog rukometa, ne samo u gradu pod Bagdalom, već i mnogo šire, jer se njen glas jasno čuje i poštuje i u najvišim rukometnim organima u Srbiji.

Osim prvom timu, velika pažnja u Napretku 12 poklanja se i podmlatku…

– Tri puta smo se sa mlađim selekcijama plasirali u Super ligu, ove godine bez poraza što nam daje za pravo da se nadamo plasmanu i na državno prvenstvo. Rezultati sa mlađim kategorijama nisu ostali nezapaženi, tako da smo bili i učesnici međunarodnog turnira „HANDBALL TROPHY“, jednog od najvećih u Evropi, koji se ove godine održao u Novom Sadu. Rad sa najmlađim devojčicama mini – rukomet znatno smo unapredili i ove godine bili deo projekta „SVET MINI RUKOMETA“ u organizaciji EHF-a i RSS, gde smo kao domaćini ugostili više od 350 devojčica i dobili najvišu ocenu za organizaciju manifestacije – zadovoljno ističe Ljiljana Knežević – Maksić.

Ove godine Klub je organizovao i kamp u Mitrovom Polju pod nazivom „Ljilja nacionale“. Kamp je imao i atribut međunarodnog, jer su na njemu učestvovali i mališani iz Mojkovca, Herceg Novog i Tivta, pored devojčica i dečaka iz Kruševca, Leskovca, Ćuprije, Bora i Ćićevca.

– Prezadovoljna sam onim što smo ostvarili. Dali smo osnovne smernice za dalji rad. Sagledavajući sve ubeđena sam da ima nade za renesansu ženskog rukometa. Da bi ponovo stigli na stazu uspeha treba nam ozbiljan, mukotrpan i dugotrajan rad. Mi to činimo, ja ne odustajem. Budimo entuzijazam, put je dug, ali i dostižan. Popularizaciji doprinose i bivši asovi, a gost u našem kampu je bila nekadašnja najbolja igračica sveta i reprezentativka Andrea Lekić, a u radu kampa je učestvovao i poznati stručnjak Dragan Đukić.

I kada se podvuče crta:

– Bila je godina na izmaku veoma uspešna, ali ne zadovoljavamo se time. Za narednu podižemo lestvicu na još viši nivo – poručuje Ljiljana Knežević – Maksić.

Naslednice

Lena i Dina Maksić

Stopama slavne majke krenule su naslednice Lena, rođena 2009. i godinu dana mlađa Dina. Sakupljaju polako u prvom timu superligaške minute i golove i perjanice su Napretkove selekcije do 16 godina, ali i ekipe Medicinske škole, koju obe pohađaju. Perspektivne rukometašice, odlične učenice, a Dinu krasi i talenat za glumu. Za sada – sve može zajedno…