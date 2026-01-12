Bioskop: „Dušica Eli“ i „Dva tužioca”

Postavljeno: 12.01.2026

Bioskop „Kruševac“ i tokom januara publici nudi raznovrstan filmski program, prilagođen različitim uzrastima i ukusima. Na repertoaru su animirani, porodični film „Dušica Eli“, namenjen najmlađima i porodičnim posetama bioskopu, kao i istorijska drama „Dva tužioca”

Animirani film „Dušica Eli“ biće prikazivan 15. i 28. januara, u terminu od 18 časova. Reč je o avanturističkoj i emotivnoj priči o Eli, malom ženskom duhu bez doma, koja u potrazi za mestom kome pripada dolazi među neobične stanovnike Voza duhova. Njena potraga za porodicom prerasta u uzbudljivu avanturu u kojoj, zajedno sa šarenolikom ekipom čudovišta, pokušava da spasi budućnost Voza duhova i pronađe svoj pravi dom.

Film „Dva tužioca“ na repertoaru je takođe 15. i 18. januara, sa početkom u 20 časova. Radnja je smeštena u 1937. godinu i prati mladog tužioca Aleksandra Kornjeva, kome na sto stiže pismo jednog od zatvorenika lažno optuženih od strane režima. Vođen sumnjom u nepravdu i zloupotrebu sistema, Kornjev započinje opasnu istragu koja ga vodi od lokalnih institucija sve do samog vrha pravosudnog aparata u Moskvi.

Cena ulaznice za sve projekcije iznosi 300 dinara.

