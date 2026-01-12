Gradska toplana: Prijava za elektronsku dostavu računa

JKP „Gradska toplana“ Kruševac od februara 2026. godine uvodi elektronske račune, pa će korisnicima koji se opredele za ovu opciju računi ubuduće stizati na njihovu e-mail adresu. Prvi E-račun odnosiće se na januarski obračun

Kako je saopšteno iz ovog javnog preduzeća, građani koji žele da pređu na elektronsko dostavljanje računa potrebno je da svoje podatke pošalju na e-mail adresu [email protected].

Uvođenjem E-računa, „Gradska toplana“ nastoji da pojednostavi komunikaciju sa korisnicima, smanji upotrebu papira i omogući brži i lakši uvid u mesečne obaveze, čime se dodatno unapređuje kvalitet usluge.