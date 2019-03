Na danas održanoj konferenciji za novinare, članovi Gradskog odbora Srpske napredne stranke zahvalili su se Kruševljanima koji su se juče okupili ispred stranačkih prostorija kako bi, kako su kazali, pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i politici koju zastupa Srpska napredna stranka

– Hvala vam što ste svojim prisustvom dali do znanja da ste protiv sramnih protesta onih koji sebe nazivaju opozicijom ove zemlje, uz dužno poštovanje onim ljudima koji čine pravu i konstruktivnu opoziciju- reči su zahvalnosti koje je sa konferencije građanima uputio Nenad Andrić, predsednik GO SNS, dodavši da se ujedno zahvaljuje i građanima koji nisu bili u mogućnosti da dođu juče ispred stranke, ali su poslali poruke podrške.

Andrić je kazao da se SNS od 2012. godine trudi da dobrim primerima pokaže da smo, kako je rekao, zemlja jedinstva, mira i sloge.

– Od devastirane države kakvu su nam ostavili, stvorili smo sve neophodne uslove za dalji napredak, privukli kako domaće tako i strane investitore koji konstantno ulažu u našu zemlju i otvaraju nova radna mesta. Trudimo se da od Srbije, kao i našeg grada, napravimo bolje mesto za život i rad svih nas i kvalitetnu budućnost naše dece – rekao je on.

Kazao je da je nedopustivo i sramno to kako neki pokušavaju da dođu do vlasti, to što svojim vandalskim ponašanjem daju loš primer mladima i to što takvim potezima pokazuju da im nije namera da Srbija bude stabilna zemlja u kojoj se bezbedno stvara i podiže porodica.

– Došlo je vreme da naučite , jednom za svagda, da zakon zemlje u kojoj živite mora da se poštuje i da je on isti za sve građane, a ne kao u vaše vreme kada se premenjivao selektivno i po kumoskoj liniji, jer ovo nije zemlaj atjkuna, razbojnika i nasilnika, ovo je zemlja napretka- poruka je koju je Andrić uputio opozicji, odnosno, učesnicima jučerašnjeg protesta u Beogradu i dešavanjima koju su pratila te proteste.

GO SNS: Podrška predsedniku Vučiću

