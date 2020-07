GO NS : “Vlast je kriva za novo razbuktavanje epidemije”

– Za potencijalni raspad zdravstvenog sistema i novo razbuktavanje epidemije, kriva je vlast i prećutni saučesnici iz Kriznog štaba, jer su tokom poslednja dva meseca iz ličnih i partijskih interesa lagali javnost da je sa koronom gotovo. Ovo što se sinoć desilo u Beogradu, odgovor je naroda na višegodišnje silovanje Srbije od strane SNS-a, a nasilje je eskaliralo kao rezultat svesnog laganja o broju zaraženih, kako bi se izbori održali – kazao je na danas održanoj konferenciji za novinare Predrag Petronijević, član Gradskog odbora Narodne stranke

– Imamo predsednika države koji je žrtvovao sopstveni narod tako što ga je svesno izlagao smrtnoj opasnosti. Sinoć je Beograd rekao da je razbojništvu domaćih okupatora kraj za sva vremena. Nikada više ne smemo dopustiti da Srbija postane privatna država – poručio je Petronijević.

Prema njegovim rečima, broj novootkrivenih slučajeva u bilo kojih nasumično odabranih sedam dana ne poklapa se sa zvaničnim brojem aktivnih slučajeva. Kada se, kako je obrazložio, saberu samo ti, novozaraženi iz predizborne nedelje, dobije se broj koji je bio za oko 150 veći od zvaničnog broja aktivnih slučajeva.

– U Srbiji su od 19. marta do 1. juna 2020. od virusa korona umrla 632 pacijenata, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period, koji iznosi 244. Prema saznanju BIRN-a, broj zaraženih u datom periodu kretao se između 300 i 340 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih – rekao je on.

Petronijević je kazao da se broj obolelih od kovida, prema podacima Kriznog štaba, smanjivao kako se približavao dan izbora.

– Predlažem da se izbori i u narednom periodu raspisuju na svakih mesec dana. Ono što nismo mogli da pretpostavimo, a imali smo prilike da se uverimo u to na osnovu podataka Kriznog štaba, je da se sve vreme tokom izborne kampanje virus „plašio“ bilborda Aleksandra Vučića i predizborne kampanje SNS-a i da su biračka mesta „sigurne kuće“ protiv virusa – kazao je on.

– Doktor Kon je rekao da će korona potrajati naredne dve godine i da na jesen ide još jači udar. Tačnije, potrajaće do marta 2022. godine i predsedničkih izbora. A dotle se navikavajte na vanredno stanje i represiju. Ako doktor Kon ovo tvrdi, onda nema razloga da mu ne verujemo .- dodao je Petronijević.

Kazao je da Srbija danas jeste lider u regionu, ali po nesreći sopstvenog naroda, da je Srbija zemlja paradoksa gde na čelu države imamo političara koji izigrava lekara, a lekare iz Kriznog štaba koji se bave politikom.

Petronijević se osvrnuo i na kako je kazao, izbornu krađu na lokalnim i parlamentarnim izborima u Kruševcu.

– Suprotno svim zakonima logike do 18 časova izašlo 38 odsto birača a od 18 do 20 časova uspelo da izađe još 17 odsto, što je čisto vređanje inteligencije i dokaz da su izbori najviše pokradeni u tom periodu – ocenio je on.

Prema njegovim rečima, nakon ovih izbora jasno je da je u samom srcu Evrope nikla Severna Koreja.

– Kako drugačije da nazovemo državu koja ima parlament bez opozicije, gde vlast sopstveni narod doživljava kao privatnu svojinu, gde vladajuća stranka vlada lažima i konstantnim pritiscima ucenjuje sopstvene članove, a građane neistomišljenike žestoko kažnjava, gde većina naroda nema pravo na izbor, a politika se pretvorila u plivanje po mulju– rekao je Petronijević.

D.P.

