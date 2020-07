U Kruševcu će se graditi kovid bolnica za ovaj deo Srbije

Jedna od kovid bolnica će prema planovima Kriznog štaba biti locirana u Kruševcu, potvrdila je Jasmina Palurović, načelnica kruševačkog Štaba za vanredne situacije informaciju koju je u jučerašnjem obraćanju javnosti izneo predsednik Vučić. Bolnica će biti smeštena u objektima kasarne Rasina

– Za sada je poznato da će ta bolnica biti malo manjeg kapaciteta nego u Beogradu. Planirano je da ima oko 500 ležajeva, a lokacija nove bolnice će biti u kasarni Rasina – rekla je Palurović na konferenciji za novinare koja je povodom uvođenja vanredne situacije u našem gradu održana na otvorenom, ispred zgrade Gradske uprave.

Palurović je rekla da je grad potpuno spreman da logistički podrži ovakav jedan veliki projekat, te da je on od velikog značaja ne samo za Kruševac, već i za čitavu južnu Srbiju.

– Biće najopremljenija i najsavremenija bolnica u kojoj će svi moći da dobiju kvalitetnu uslugu lečenja posebno u situaciji kada imamo virus koji ne bira žrtve ni po uzrastu ni po polu. Mi smo potpuno spremni – poručila je ona, ali nije mogla da precizira kada će radovi na opremanju bolnice početi.

– Trenutno se na lokaciji kasarne ne radi ništa, tamo ima puno stvari koje prvo moraju da se snime, da se vidi koje će se zgrade renovirati, kako će se priključci vratiti, tako da se sve još uvek radi na nivou iznad nas. Za sada znamo da je od trenutka kada počnu radovi, rok završetka tri meseca – objasnila je Palurovićka.

Ona je rekla i da se za sada ne planira uvođenje policijskog časa za vikend, ali da se ta odluka može u svakom trenutku promeniti u zavisnosti od epidemiološke situacije i odluka Kriznog štaba Vlade Srbije.

Inače, prema podacima Štaba, u Kruševcu je trenutno povećan broj pacijenata koji se javljaju kovid ambuilanti sa respiratornim tegobama, ali ne uvek uzrokovanim korobna virusom.

Stanje u Bolnici je, kaže načelnica Štaba, pod kontrolom, trenutno je na infektivnom odeljenju smešteno 66 pacijenata od kojih je 17 pozitivno na kovid 19.

– To je redovno stanje što se kapaciteta bolnice tiče. Štab je u svakodnevnom kontaktu sa direktorkom i ukoliko dođe do povećanog broja hospitalizovanih tražiće se način da se najpre iskoriste svi kapaciteti koje bolnica ima a onda i da se prošire ako to bude neophodno – precizirala je Palurovićka.

Štab za vanredne situacije u Kruševcu vratio se u režim neprekidnog zasedanja i, kako kaže Palurovićka, prati sutuaciju iz sata u sat.

N.B.

U Kruševcu će se graditi kovid bolnica za ovaj deo Srbije

