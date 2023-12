Fudbaleri Napretka sutra protiv Mladosti

U 19. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Napretka sutra (14 časova) gostuju kod Mladosti u Lučanima, a zavesa na ovogodišnji deo prvenstva biće spuštena narednog petka gostovanjem kod TSC – a u Bačkoj Topoli. U pitanju je utakmica devetog kola, koje je bilo odloženo zbog tragičnih dešavanja na Kosovu i Metohiji

Trenutni plasman je ispod svih očekivanja, ali situacija nije bezizlazna. Treba, međutim, povezati nekoliko dobrih rezultata…

– Neophodno je da u naredna dva kola osvojimo neke bodove i moraćemo se potruditi da to i uradimo. Dovoljno je da pogledate tabelu i biće vam sve jasno. Raduje me da momci, bez obzira na sve, treniraju stopostotno, fokusirani su, raspoloženi su i opredeljeni da urade dobre stvari. Znate kakav je teren u Lučanima, takav je mentalitet, tamo se ništa ne poklanja, niti se išta dobija džabe. To je jako dobro selektirana ekipa, dobro vođena. Iskusna, mislim da je prosek starosti 32 godine, ali imaju izuzetno brzu i potentnu ekipu. Imaju 25 bodova, nalaze se u plej – of zoni, tako da znamo šta nas čeka. I nemamo izbora. Moramo da pronađemo način da se na pravi način suprotstavimo domaćinu, iako znamo da je to tim koji može svakog da pobedi. Svi igrači su zdravi, uključujući i duže povređenog Bastajića, koji je krenuo sa laganim treninzima, ali neće biti u sastavu – istakao je Vladimir Gaćinović, šef stručnog štaba.

Na konstataciju da je Napredak u ovoj sezoni uspešniji na gostovanjima, kapiten Uroš Ljubomirac se složio i dodao:

– Činjenica je da smo više bodova osvojili na gostovanjima, ali sutra neće biti ni malo lako, jer igramo protiv kvalitetne, pre svega vrlo iskusne ekipe, koja je dugo na okupu i to im je prednost. Fokus je, ipak na nama. Moramo da svedemo greške na minimum. Svesni smo u kakvoj situaciji se nalazimo i moramo sutra da damo i više od maksimuma i da se nadamo pozitivnom rezultatu.