Fudbaleri Napretka počeli pripreme

Odmor je završen, okupili su se danas Napretkovi fudbaleri i počeli pripreme za novi šampionat. Na prozivci se pojavilo 20 igrača, opravdano su bili odsutni samo Vladimir Prijović i Nemanja Đeković, koji su na pripremama mlade reprezentacije

S obzirom da su dvanaestroci igrača istekli ugovori, a da su došli samo Filip Jović i Filip Krstić, jasno je da kompletiranje ekipe tek predstoji.

Igrače su danas pozdravili direktor kluba Vladimir Arsić i sportski direktor Mladen Dodić, a pre izlaska na trening, šef stručnog štaba Dragan Perišić je poručio:

– U prošlom prvenstvu smo bili deveti, sada podižemo lestvicu i u predstojećem šampionatu želimo da budemo još bolji. Na startu je sa nam i nekoliko omladinaca i, poput ostalih, imaće ravnopravan tretman i priliku da se dokažu, jer igrače ne delim na mlade i stare, interesuje me samo učinak na terenu.

Treniraće Napretkovi fudbaleri u Kruševcu do kraja meseca, a druga faza priprema će biti obavljena u Sloveniji, u Moravskim Toplicama, od 1. do 13. jula. Do polaska u Sloveniju odigraće Čarapni dve prijateljske utakmice, 24. juna sa Radničkim 1923 u Kragujevcu i 29. sa Dubočicom u Leskovcu.