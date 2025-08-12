Fond PIO: Brži pristup stažu, penzijama i uslugama

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u prethodnih 15 godina razvio je niz elektronskih servisa, kojima korisnici mogu pristupiti putem interneta, bez odlaska na šalter. Najkorišćeniji su „Moj staž i penzija“, e-Kalkulator i e-Šalter

Prema rečima Zorana Ružića, zamenika direktora Sektora za informacione tehnologije Fonda, servis „Moj staž i penzija“ namenjen je svim osiguranicima u sistemu obaveznog osiguranja. Omogućava uvid u istorijske podatke o stažu, ukupan evidentirani staž i informativnu projekciju buduće penzije. Projekcija je samo informativna, dok se konačan iznos utvrđuje rešenjem nakon podnošenja zahteva.

e-Kalkulator je, kako navodi Ružić, servis koji omogućava korisnicima da na osnovu unosa svojih podataka dobiju procenu iznosa penzije, dok e-Šalter omogućava podnošenje različitih zahteva i prijava elektronskim putem, čime se smanjuje potreba za odlaskom u poslovnice.

Ružić ističe da su ovi servisi deo dugoročne strategije Fonda PIO, čiji je cilj digitalizacija i pojednostavljenje procedura, kako bi građani brže i lakše ostvarivali svoja prava.