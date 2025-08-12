ŽFK Napredak spremno dočekuje novu sezonu

Fudbalerke Napretka, nakon dobro odrađenih priprema u Kruševcu, pune optimizma očekuju početak nove sezone, rešene da se na dominantan način vrate u Super ligu Srbije i osvoje prvo mesto u Prvoj ligi

Ekspresni povratak u najkvalitetniji rang takmičenja u zemlji je osnovni cilj Napretka u narednoj sezoni, istakao je šef stručnog štaba, Ivan Mitić, osvrnuvši se i na aktuelni sastav.

– Igrački kadar pretežno čine devojke rođene u našem gradu i u okolini. Imamo nekolicinu igračica iz drugih sredina koje su tu i pomoći će nam u nastojanju da vratimo naš Napredak tamo gde mu je mesto, a to je elitni rang ženskog fudbala u Srbiji.

Fudbalerke Napretka na startu prvenstva, 24. avgusta, dočekuju Loznicu, a zatim će putovati u Čačak na duel sa domaćim Borcem. Nakon toga će odigrati dve utakmice kao domaćini, kada će pod Bagdalom gostovati Lavice Dubočica (Leskovac) i Moskva (Novi Sad).