Održan prvi memorijalni turnir „Lozna 2025“

Postavljeno: 12.08.2025

U pomoravskom selu Lozna, od 6. do 10. avgusta, održan je memorijalni turnir posvećen uspomeni na rano preminule: Bracu Antića, Goluba Petrovića i Zorana Jakovljevića

Reč je o bivšim fudbalerima Sloge iz Lozne koji su dali veliki doprinos radu kluba i izgradnji velelepnog stadiona, na koji su meštani Lozne ponosni. Golub Petrović je bio i sekretar kluba.

Meštani Lozne ne zaboravljaju njihov veliki doprinos i rado smo prihvatili inicijativu da se organizuje memorijalni turnir, te da od ove godine bude i tradicionalni. Sva trojica su bili ljubimci navijača i ovo je najmanje što možemo da učinimo – sećanje na njih zauvek traje – istakao je predsednik lokalnog kluba Sloga, Milan Milosavljević.

Rezultati na ovom memorijalnom turniru su u drugom planu, a vredi istaći da su pored domaće Sloge učestvovale i ekipe: Napredak (Gračac), Mladost 1977 (Garevina) i Mačkovac. U revijalnom delu nastupala je i ekipa Omladinac (Ugljarevo), kao i pionirski uzrast Sloge i Omladinca.

Organizatori memorijalnog turnira su bili Sportski savez opštine Trstenik i FK Sloga iz Losne, dok su organizacioni odbor činili: Saša Antić, Antonije Antić, Veljko Vukojević, Slavko Petrović i Boban Milosavljević.

Svim učesnicima su uručeni pehari, medalje, a najboljim pojedincima i nagrade u vidu sportske opreme.

I. M.

Pobeda fudbalera Trayala

