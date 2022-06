Fabrika vode staje na dan – menjaju se ventili, ugrađuje se merač hlora  

Rad Fabrike vode u Majdevu biće zaustavljen 4. juna u jedan sat ujutu (u noći petak na subotu) kako bi se magistralni cevovod ispraznio te na njemu obavili značajni radovi, što znači da će tada bez vode ostati svi koji se snabdevaju sa sistema Ćelije. Vodu će bez prekida imati jedino Opšta bolnica, koja će biti snabdevana iz rezervoara na Bagdali.

U okviru pomenutih radova, prema navodima iz kruševačkog Vodovoda, biće zamenjen dotrajali ventil, prečnika pola metra, na muljnom ispustu u Lipovcu.

Predviđeno je, takođe, da se u Lipovcu, u centralnoj tački u distribuciji vodovodnog sistema, obavi održavanje Merno regulacionog bloka, u kome je ugrađena oprema za daljinsko praćenje i upravljanje glavnim ventilima za regulisanje protoka vode. Biće obavljen i remont klipno prstenastih ventila, koji regulišu protok vode u zavisnosti od njene potrošnje.

– Radovi obuhvataju i ugradnju novog merača hlora na dovodnom cevovodu ispred rezervoara u Lipovcu, koji treba automatski da reguliše potrebu za dodatnom dezinfekcijom vode, kako bi kvalitet odgovorio svim potrebnim parametrima. Paralelno sa navedenim aktivnostima vršiće se ispiranja magistralnog cevovoda – navode u Vodovodu.

Objašnjavaju da je, da bi se sve to obavilo, najpre potrebno isprazniti magistralni cevovod, odnosno zaustaviti rad Postrojenja za preradu vode u Majdevu, što će dovesti do prekida vodosnabdevanja svih korisnika. Plan je da tehničku vodu do sutradan (nedelja,5. jun) do 12 časova dobiju svi koji se vodom snabdevaju sa pomenutog sistema. Voda će za piće moći da se koristi tek nakon što Zavod za javno zdravlje uradi potrebne analize i potvrdi ispravnost.

U Vodovodu podsećaju da se zdravom pijaćom vodom sa sistema Ćelije snabdevaju Kruševac, Aleksandrovac, Ćićevac i deo Trstenika.

–Iz akumulacije „Ćelije” koristi se sirova voda, a glavni transport je preko čeličnog cevovoda, čiji je prečnik metar, od Postrojenja do glavnih rezervoara u Lipovcu i na Bagdali. Kompletan sistem građen je pre skoro 40 godina (od 1981. do 1984. godine) i treba ga održavati te tehnički i tehnološki poboljšavati. U cilju povećanja kapaciteta, u periodu od 2010. godine do 2014. godine urađena je rekonstrukcija Postrojenja i dograđen je tehnološki proces prerade vode – navode u tom preduzeću.

U Vodovodu ističu da će snabdevanje pijaćom vodom biti organizovano iz stacionarnih i pokretni cisterni. Informaciju o rasporedu cisterni sa pijaćom vodom možete pročitati na linku:

https://krusevacgrad.rs/raspored-cisterni-sa-pijacom-vodom/

J.A.