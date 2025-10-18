Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Postavljeno: 18.10.2025

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se svake godine 18. oktobra, s ciljem podizanja svesti o jednom od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava

Ovaj dan ustanovila je Evropska unija 2007. godine, kako bi se države članice i javnost podsetile na značaj zajedničke borbe protiv trgovine ljudima i pružanja podrške žrtvama.

Trgovina ljudima podrazumeva vrbovanje, prevoz, prodaju ili smeštanje osoba radi eksploatacije – najčešće seksualne, radne, prosjačenja ili prinudnih brakova. Žrtve su najčešće žene i deca, ali ni muškarci nisu pošteđeni ovog oblika modernog ropstva.

U Srbiji se ovaj dan obeležava različitim aktivnostima – edukativnim radionicama, tribinama, kampanjama i akcijama koje imaju za cilj da građane informišu kako da prepoznaju i prijave sumnjive situacije.

Vreme: Pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
18. oktobar 2025., 10:37
 

Lagan sneg
12°C
Apparent: 10°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.4 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top