Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se svake godine 18. oktobra, s ciljem podizanja svesti o jednom od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava

Ovaj dan ustanovila je Evropska unija 2007. godine, kako bi se države članice i javnost podsetile na značaj zajedničke borbe protiv trgovine ljudima i pružanja podrške žrtvama.

Trgovina ljudima podrazumeva vrbovanje, prevoz, prodaju ili smeštanje osoba radi eksploatacije – najčešće seksualne, radne, prosjačenja ili prinudnih brakova. Žrtve su najčešće žene i deca, ali ni muškarci nisu pošteđeni ovog oblika modernog ropstva.

U Srbiji se ovaj dan obeležava različitim aktivnostima – edukativnim radionicama, tribinama, kampanjama i akcijama koje imaju za cilj da građane informišu kako da prepoznaju i prijave sumnjive situacije.