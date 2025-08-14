Dve decenije humanosti: Zaposleni u VP domu ponovo darivali krv

U Vaspitno-popravnom domu, u saradnji sa Crvenim krstom Kruševac i Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, održana je još jedna tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi

Ova humanitarna aktivnost, koja se u Domu organizuje već dvadeset godina, okupila je veliki broj zaposlenih, potvrđujući njihovu solidarnost i društvenu odgovornost.

Upravnik ustanove, Ivan Mijailović, istakao je da su ovakve akcije deo dugogodišnje tradicije i da se održavaju više puta godišnje, naglašavajući ponos na zaposlene koji svojim primerom inspirišu druge.

Iako su i pojedini štićenici izrazili želju da daju krv, ovog puta im to nije bilo omogućeno, ali uprava najavljuje posebnu akciju namenjenu njima u narednom periodu.

Pored humanitarnih aktivnosti, Dom kontinuirano radi na unapređenju uslova života i rada. Nedavno su, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, održane edukativne radionice, a uskoro sledi i uređenje novih paviljona.