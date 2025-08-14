FK Napredak: Generalna uspela, kadeti spremni

Postavljeno: 14.08.2025

U poslednjoj proveri pred start prvenstva u Prvoj ligi RIS, kadeti su danas pobedili OFK Beograd sa 1:0. Strelac efektnog gola iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara bio je Mateja Stanković

Utakmica je bila prava superligaška, visokog intenziteta, sa mnogo duela, uz bespoštednu borbu na svakom delu terena. Bilo je šansi i za ubedljiviju pobedu, a imali su i Romantičari svoje prilike. OFK Beograd je, inače jedan od favorita u Ligi Beograd za plasman u Kvalitetnu ligu. Pošto i mi imamo takve ambicije, birali smo protivnike iz drugih regiona, igrali i sa kraljevačkim Apolonom, Smederevom, da se uverimo u kvalitet tamošnjih kandidata za najviši plasman. Inače, OFK Beograd je u postavi imao samo igrače 2009. godište, dok je u našoj ekipi bilo i godinu dana mlađih, pa se u pojedinim trenucima videlo da su fizički jači, ali pobeda je pripala nama i spremni čekamo prvu utakmicu za bodove protiv leskovačke Dubočice – ističe trener naših kadeta Josip Projić.

