FK Napredak: Generalna uspela, kadeti spremni

U poslednjoj proveri pred start prvenstva u Prvoj ligi RIS, kadeti su danas pobedili OFK Beograd sa 1:0. Strelac efektnog gola iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara bio je Mateja Stanković

– Utakmica je bila prava superligaška, visokog intenziteta, sa mnogo duela, uz bespoštednu borbu na svakom delu terena. Bilo je šansi i za ubedljiviju pobedu, a imali su i Romantičari svoje prilike. OFK Beograd je, inače jedan od favorita u Ligi Beograd za plasman u Kvalitetnu ligu. Pošto i mi imamo takve ambicije, birali smo protivnike iz drugih regiona, igrali i sa kraljevačkim Apolonom, Smederevom, da se uverimo u kvalitet tamošnjih kandidata za najviši plasman. Inače, OFK Beograd je u postavi imao samo igrače 2009. godište, dok je u našoj ekipi bilo i godinu dana mlađih, pa se u pojedinim trenucima videlo da su fizički jači, ali pobeda je pripala nama i spremni čekamo prvu utakmicu za bodove protiv leskovačke Dubočice – ističe trener naših kadeta Josip Projić.