Otvoren 49. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji

Sinoć je u Vrnjačkoj Banji svečano otvoren Festival filmskog scenarija, koji će trajati do 16. avgusta, a publika će tokom nekoliko festivalskih dana imati priliku da uživa u domaćim i svetskim filmskim ostvarenjima, nagrađivanim na prestižnim međunarodnim festivalima

Otvaranje je obeležila dodela značajnih priznanja – nagrada „Zlatno pero Gordana Mihića“ uručena je proslavljenom reditelju Lordanu Zafranoviću, dok je „Zlatnik Cara Konstantina“ posthumno dodeljen Radenku Rankoviću, nekadašnjem profesoru Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U čast preminulog umetnika održan je i minut ćutanja.

Ovogodišnji program donosi bogat izbor filmova: dobitnika nagrade za najbolji scenario na festivalu u Kanu – „Mlade majke“ (Young Mothers), zatim „Snovi“ (Dreams), koji je osvojio „Zlatnog medveda“ za najbolji film na Berlinalu, kao i 13 domaćih ostvarenja, među kojima je čak osam premijera. Među njima se našao i film „Vezani“ po scenariju Aleksandra Teokarevića, u režiji Miloša Radunovića, koji je pobedio na prošlogodišnjem konkursu za najbolji originalni scenario upravo u organizaciji ovog festivala.

Posebnu pažnju izazvala je projekcija filma „Vezani“, koji donosi gorko-slatku priču Stojana Đorđevića i Tamare Milojković o snovima, strahovima i slobodi. Kako su naveli organizatori, „publici su pokazali kako muzika može da stvori ljubavnu romansu koja razvezuje sve okove“.

U nastavku večeri publika je imala priliku da prisustvuje i posebnoj projekciji filma „Snovi“, koji je van konkurencije, ali sa snažnom porukom – da li je svaka priča, čak i ona najličnija, stvorena da bude podeljena sa svetom? Ovaj film potpisuje norveški reditelj i scenarista Dag Johan Haugerud, dobitnik „Zlatnog medveda“.

Prvim projekcijama prisustvovali su i glumci oba filma, što je dodatno obogatilo festivalsku atmosferu i omogućilo publici neposredan kontakt sa autorima i tumačima uloga.