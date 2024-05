Druga rata poreza na imovinu dospeva za plaćanje do 15. maja

Druga rata poreza na imovinu za 2024. godinu za fizička i pravna lica, kao i preduzetnike, dospeva za plaćanje do 15. maja. Prema Zakonu o porezima na imovinu, ova obaveza se plaća tromesečno, unutar 45 dana od početka tromesečja.

Zatezna kamata za kašnjenje iznosi 16,5 posto. Pored toga, poreski obveznici mogu biti podvrgnuti prekršajnim kaznama za neizvršavanje svojih obaveza. Prekršaj za neplaćanje poreza nosi sankciju od 5.000 dinara za fizička lica.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji su vlasnici nekretnina ili zemljišta na svoje ime. Visina godišnjeg poreza varira u zavisnosti od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje lokalna samouprava u Srbiji.

Porez se plaća u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta do 14. novembra.

T.S