„Dobri svitac“ Mirjane Dević u prodaji

Predivno ilustrovana zbirka poezije za decu „Dobri svitac“ Mirjane Dević ohrabriće mališane i motivisati ih da budu istrajni u svojim željama i stremljenjima

Čitajući ovu knjigu saznaćete čega se plaši jedna mačka, zašto bubamara misli da je ružna, zbog čega svitac želi da ugasi svoj sjaj, zašto je stonoga u problemu, kako jedan mrav može da bude opasan. Tu su i još mnoge druge sjajne pesme, kao što su: „Pospana sova“, „Skakavac“, „Radovi u šumi“, „Neobičan vuk“.

Mirjana Dević rođena je 1981. godine u Sjenici. Odrasla je u Plandištu, malom banatskom selu nadomak Vršca. Svoju prvu zbirku poezije „Čaj od oblaka“ objavljuje 2006. Kasnije se ostvaruje kao tekstopisac i kolumnista, pa njene tekstove izvode poznati estradni umetnici, a njene kolumne bivaju objavljivane u onlajn magazinima. Živi i stvara u Novom Sadu i majka je jedanaestogodišnje Nine.

