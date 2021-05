Do kraja godine voda sa Ćelija za pet podjastrebačkih sela

Sela Dvorane, Petina, Poljaci, Lovci i Zdravinje do kraja godine bi trebalo da budu priključena na sistem za vodosnabedavnje “Ćelije”. To su saopštili predstavnici Grada i Vodovoda, koji su obišli radove na izgradnji magistralnog cevovoda u selu Poljaci

Direktor kruševačkog Vodovoda Vladimir Milosavljević rekao je da se tim radovima povezuju objekti neophodni za vodosnabdevanje pomenutih sela, da je do sada Vodovod uradio kilometar magistralnog cevovoda na tom potezu, a da bi do kraja godine trebalo da bude urađeno ukupno 5,9 kilometara.

On je podsetio da su meštani tih sela 2007. godine počeli uplatu doprinosa za izgradnju vodovodne infrastrukture, a da su Vodovod i Grad Kruševac 2019. godine pokrenuli aktivnosti ka završetku tog vodovodnog sistema.

– U izgradnju crpne stanice Modrica, crpne stanice i rezervoara Dvorane uloženo je 24 miliona dinara, dok je za izgradnju crpne stanice i rezervoara Petina te rezervoara i hidroforskog postrojenja Poljaci izdvojeno 33 miliona dinara. Ove godine je u planu završetak kompletnog magistralnog cevovoda u dužini od 5,9 km koji će povezati sve izgrađene pomenute objekte i svih pet sela, vrednost te investicije je oko 70 miliona dinara i finansira se sredstvima Grada Kruševca i Vodovoda – kazao je Milosavljević.

Gradonačelnica Jasmina Palurović je napomenula da se neće stati sa izgradnjom i širenjem vodovodne mreže na teritoriji Kruševca preciziravši da se paralelno sa pomenutim izvode i radovi na sekundarnim mrežama u Velikoj Lomnici i Bucima kako bi se završio ceo sistem i kako bi ta naselja bila priključena na vodovodni sistem.

– Sa završetkom ovih radova zdravom pijaćom vodom sa sistema ”Ćelije” biće pokriveno preko 95 odsto domaćinstva na teritoriji Kruševca – kazala je ona.

J.B.

izvor: www.vodovodks.co.rs

