Dežurstva tokom prvomajskih praznika  

Do srede neće raditi javna preduzeća, ustanove i banke, za veće trgovinske lance neradna je samo nedelja, a regularno radno vreme imaće i većina apoteka u gradu. Tokom praznika dežurna je ambulanta u Dijagnostičkom centru i tri seoske zdravstvene stanice. Autobusi Jugoprevoza saobraćaju po redu vožnje za nedelju.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru danas (30.april) i sutra (1. maj) dežura od 8 do 18 časova, a u ponedeljak i utorak (2. i 3.maj) od 7 do 20 časova.

Građani koji žele da prime vakcinu protiv korone to mogu učiniti danas (30.april) na četvrtom spratu Dijagnostičkog centra, do 14 časova, dok od 1. do 3. maja neće biti vakcinacije.

Zdravstvene stanice u Konjuhu, Velikim Kupcima i Velikom Šiljegovcu danas rade do 13 i 30, dok će u nedelju raditi samo ambulanta u Velikom Šiljegovcu, od 7 do 13 i 30 časova. U ponedeljak i utorak sve tri ambulante dežurne su od 7 do 13 i 30 časova.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu danas i sutra dežura do 18 časova, a u ponedeljak i utorak radi puno radno vreme, od 7 do 20 časova.

Služba hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i tokom praznika dežuraju 24 sata.

Dežurna apoteka tokom praznika je Dr Max u centru grada (bivša Kedrović), koja inače radi 24 sata. Broj telefona ove apoteke je 063 106 80 13. Ostale Dr Max apoteke ne rade u nedelju, u ponedeljak dežuraju do 17 časova, dok je u utorak regularno radno vreme.

Većina privatnih apoteka tokom praznika će uglavnom raditi puno radno vreme, s tim da će pojedine biti zatvorene u nedelju, dok će 1. i 2. maja raditi skraćeno, do 18 časova.

Pošte u Rasinskom okrugu neće raditi od 1. do 3. maja, izuzev Glavne pošte u Nemanjinoj ulici koja 2. i 3. maja dežurati od 8 do 15 časova. Ispred službenog ulaza te pošte postavljen je bankomat koji je građanima na usluzi 24 sata.

Tokom prvomajskih praznika banke uglavnom neće raditi, a prvi radni dan je sreda, 4. maj.

Autobusi Jugoprevoza tokom prvomajskih praznika saobraćaju po redu vožnje za nedelju, za gradski i prigradski saobraćaj, dok će se međugradski saobraćaj odvijati po ustaljenom režimu. U nedelju, 1.maja. organizovana su tri polaska za Jastrebac ( u 7 i 30, 9 i 11 časova), a povratak je u 17 i 30.

Obe zelene pijace i buvljak biće otvoreni tokom praznika, od 6 do 18 časova, odnosno, od 6 i 30 do 15 i 30. Javne garaže građanima su na raspolaganju i tokom praznika, a naplata parkiranje u garažama i na parking mestima u gradu vršiće se po uobičajenoj tarifi.

Svi veći trgovinski lanci u nedelju neće raditi, dok je u ponedeljak i utorak uglavnom redovno radno vreme. KTK marketi radiće redovno sva tri dana praznika.

Blagajne Gradske toplane i JKP Vodovod neće raditi tokom prvomajskih praznika. Iz JKP „Vodovod“ obaveštavaju da su u sve dane praznika organizovana dvadesetčetvoročasovna dežurstva, te da eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303 – 037, kao i na broj 037 415 305.

D.P.