Deo Koševa bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti Ulica cara Lazara (od fabrike „Rubin“ do Alekse Nenadovića- leva strana), Ulica Alekse Nenadovića i prateće u Kruševcu, sela Koševi- od kružnog toka do skretanja za Mačkovac i Veliko Krušince.

Zbog radova na elektromreži, danas do 14:30h, bez struje će biti deo sela Ćelije.