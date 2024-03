Deo Čitluka bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti selo Čitluk- Marka Miljanova, Stevana Todorovića (od Đušine do Moravske), Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka), Kruševačka i prateće ulice, deo grada- ulica Majke Jevrosime i prateće ulice, selo Veliki Šiljegovac- zaseok Kuzmanci.