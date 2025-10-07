Na predlog Međunarodne organizacije rada, Ujedinjene nacije i Socijalni savet su 1999. godine utemeljili koncept dostojanstvenog rada, kao i Svetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar

Koncept dostojanstvenog rada je forumulisala Međunarodna organizacija rada (ILO) sa svojim konstituentima – vladama, poslodavcima i radnicima – kao sredstvo da se identifikuju glavni prioriteti organizacije. On se zasniva na razumevanju da je rad izvor ličnog dostojanstva, stabilnosti porodice, mira u zajednici i ekonomskog rasta, koji daje mogućnost za stvaranje produktivnih radnih mesta i razvoj preduzeća.

Dostojanstven rad odražava prioritete na socijalnom, ekonomskom i političkom dnevnom redu zemalja i međunarodnog sistema. Za relativno kratko vreme, postignut je međunarodni konsenzus među vladama, poslodavcima, radnicima i civilnim društvom da su produktivan i dostojanstven rad ključni elementi za postizanje fer globalizacije, smanjenje siromaštva i postizanje pravednog, inkluzivnog i održivog razvoja.

Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dostojanstven rad i četiri stuba ILO Programa dostojanstvenog rada – povećanje zaposlenosti, socijalna zaštita, prava na radu i socijalni dijalog, postali su integralni elementi nove UN 2030 Agende za održivi razvoj. Osmi cilj Agende 2030 poziva na promociju održivog, inkluzivnog ekonomskog razvoja, potpuno i produktivno zapošljavanje i pristojan rad, i predstavlja ključnu oblast angažovanja ILO-a i njenih konstituenata.