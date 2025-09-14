Bodovi ostali na Čairu

Prvih dvadesetak minuta činilo se da je pitanje trenutka kada će Kruševljani materijalizovati inicijativu protiv, u tom periodu, potpuno inferiornog domaćina, ali desilo se upravo suprotno.

U roku od tri minuta dva puta je kapitulirao Balević i – kola su krenula nizbrdo.

Pokušao je trener Nikolić početkom drugog poluvremena da uvođenjem kapitena Bastajića i Vulića promeni stanje na semaforu, ali nije išlo.

Šutirali su ka golu Radničkog njegovi puleni čak 14 puta, ali nisu napadači dobro naštelovali „nišanske sprave“, tek dva udarca su išla u okvir gola.

A, kada se treći put zatresla Balevićeva mreža postalo je i definitivno jasno da bodovi ostaju na Čairu.