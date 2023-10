Bez struje Kobilje, Padež i Poljaci

Zbog radova na elektromreži, danas će do 14h bez struje biti ulice Radivoja Stoilovića, Živke Mićić, Slavka Gvozdenovića i deo Jug Bogdanove. Isključenje struje najavljeno je do 14:30h u selima Kobilje, Padež i Poljaci.

Zbog radova na vodovodnoj mreži, danas će do 15h bez vode biti Rasadnik- Ulica Kralja Aleksandra ujedinitelja od broja 18 do broja 24 u Rasadniku, Bulevar Nikole Pašića, od Aleksandra Fleminga do Kneza Miloša u Kruševcu, sela Šavrane i Dedina- gornja zona vodosnabdevanja.

Danas, zbog visoke dnevne temperature vazduha, grejanje neće biti uključeno. U narednim danima, prati se vremenska prognoza i u skladu sa tim, grejanje će raditi po potrebi za naše građane- kažu iz rukovodstva “Gradska toplana” Kruševac.