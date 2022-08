Akcija dobrovoljnog davanja krvi na Dan mladih

U akciji, koju je Crveni krst na otvorenom bazenima organizovao povodom Dana mladih, prikupljena je 31 jedinica ove dragocene tečnosti. Među davaocima bilo je petoro ljudi koji su prvi put dali krv

Andrija Filipović (41) danas je prvi put dao krv i nada će da se postati redovni davalac.

-Došao sam na kupanje, nisam znao da se danas ovde organizuje akcija. Odlučio sam da doniram krv, ne znam da li ću posle toga moći da se kupam, što nije ni važno, sedeću u hladovini. Drago mi je što znam da će ovo što sam učinio danas nekome spasiti život – kaže on.

Sekretarka Crvenog krsta, Emina Todorović, podseća da se akcija doborovoljnog davanja krvi u Sportskom centru organizuje od 2017.godine, a sada prvi put na nešto drugačiji način.

-Do sada je to bilo za radnike Sportskog centra, a ove godine smo odlučili da akciju malo proširimo i da to bude tokom leta kada su i najveći deficiti. Kako na otvorenim bazenima ima dosta mladih, želeli smo da akciju simbolnično organizujemo baš na dan kada se obeležava Dan mladih i da podstaknemo neke od njih da postanu dobrovoljni davaoci krvi- kaže Todorovićka.

Pored zaposlenih u Sportskom centru, u ovoj akciji bilo je petoro kupača koji su prvi put dali krv. To je, kako navode u Crvenom krstu, veoma značajno jer će ti ljudi najverovatnije nastaviti da doniraju krv.

J.P.