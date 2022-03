Akcija Kola srpskih sestara Kruševac: Pažnja znači više od poklona!

Kolo sprskih sestara danas je Prvoj mesnoj zajednici podelilo poklone za 22 penzionerke. Uz pakete, koji sadrže namirnice za svakodnevnu upotrebu, okupljene sugrađanke dobile su čestitke koje su za njih, a povodom 8. marta, napravila deca iz ovdašnjih vrtića. Bila je to prilika za druženje i posluženje

–Ovo je jedan znak pažnje koji nam mnogo znači. Ja sam u ovoj Mesnoj zajednici 40 godina i ovo je prvi put da se ovako nešto organizuje za nas. Ovo nam je dodatno došlo s obzirom na ovu situaciju oko nas, skupili smo se ovde da se družimo i hvala svima za ovaj divni poklon – rekla je Gordana Antić.



Poklon je dobila i Živana Stevović, kojoj su se naročito dopale čestitke.

-Posebno mi se sviđaju čestitke koje su deca napravila. Podsećaju me na moje unuke i ono što su mi one crtale kada su bile male – kazala je ona.

Potpredsednica Kola srpskih sestra Kruševac dr Dara Virijević, podelila je pakete i najavila nove akcije koje će ova organizacija sprovoditi:

-Kolo je želelo da obraduje najstarije sugrađanke, s obzirom na to da mi brinemo o svima od beba do baka i deka, s obzirom na to kome je potrebna pomoć. Želeli smo da ih okupimo i nasmejemo, možda je ovo početak njihovog ponovnog aktivnog druženja utorkom i sredom, kao što je to bilo pre početka epidemije – izjavila je ona.



Kolo srpskih sestara Kruševac će za Uskrs tradicionalno deliti jaja svim ustanovama koje rade i dežuraju tokom praznika.

-Od prošle godine imamo farbanje eko jaja, farbanje jaja u prirodnoj boji. Pokušaćemo da ove godine to organizujemo u gradu– dodala je ona objasnivši da bi, na taj način prikupljena sredstva bila upotrebljena za pomoć onima kojima je ona najpotrebnija.

