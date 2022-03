Viđeni Kruševljani podržali Proglas liste „Ujedinjeni za pobedu Srbije“: Za odbranu slobode govora, mišljenja, kretanja, izbora

Dvadesetak viđenijih Kruševljanki i Kruševljana podržalo je Proglas liste „Ujedinjeni za pobedu Srbije“, kojim je ta politička grupacija pozvala sugrađanke i sugrađane da 3. aprila izađu na izbore „kako bi odbranili slobodu govora, slobodu mišljenja, slobodu kretanja, slobodu političkog opredeljenja“.

-Kruševac nikada nije ćutao nikome, oduvek smo branili slobodu svog grada, pravo da kritički mislimo, pravo da dišemo, pravo da živimo, pravo da jasno vidimo, britko i jasno govorimo. Sada je vreme da odbranimo univerzalno pravo svakog čoveka, svih nas, da biramo i budemo birani. Ujedinjeni za pobedu Kruševca i Srbije pozivaju Kruševljane da 3. aprila odbrane slobodu govora, slobodu mišljenja, slobodu kretanja, slobodu političkog opredelja, da odbrane čast i budu časni građani Kruševca i Srbije – piše u Proglasu koji je u ime dvadesetak Kruševljana i Kruševljanki, viđenijih građana, intelektualaca, pročitala predsednica kruševačkog Odbora Stranke slobode i pravde Katarina Panić.



Proglas poziva građane da 3. aprila izadju i odbrane pravo da budu zdravi, obrazovani, da žive u gradu gde će politički dijalog biti kulturan, pristojan i produktivan.

-Pozivamo ih da odlučuju i kreiraju okolnosti i okruženje u kome žive. Pozivamo ih da više nikad ne budu taoci jedne vlasti, da više nikada ne budu zastrašeni i ucenjeni. Pozivamo ih da oni budu prioritet ovog grada, da strah ne bude opcija, za promene iz korena, pozivamo ih da zaokruže broj pet – poručila je Panićka.



Na listi sugrađana koji su podržali Proglas su lekari, glumci, profesori, umetnici, sportisti, među njima ima onih koji pripadaju strankama iz koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“, ali i nestranačkih ličnosti.

Proglas su podržali lekari Sava Popadić, Vladimir Savić, Bata Andrić, Slađana Todorović, potom glumci Kruševačkog pozorišta Bojan Veljović i Nikola Rakić te režiser Vladimir Popadić. Na spisku su i doktor sportskih nauka Nemanja Lakićević, profesorke Emilija Burgić, Jelena Živković, profesor Miroslav Panić, učiteljica Dragana Stevović, potom aktivistkinja Jasmina Stojanović, sportistkinja Dragana Planka, muzičari Zlatko Petković i Stevan Pavlović, inženjer poljoprivrede Veliša Bojović, bivši fudbaler Borislav Zogović.

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde, sugrađanin Ivan Mandić, nada se da će Kruševljani okupljeni oko Proglasa motivisati sugrađane da 3. aprila uzmu sudbinu u svoje ruke, bez straha, „da rešimo ovo zlo jednom zauvek“.



Za doktora Batu Andrića i režisera Vladimira Popadića reč je o pitanju koje nadilazi politiku, koje ne govori o opredeljenosti za ovu ili onu stranku, već o moralu, pristojnosti i potrebi za osnovnim demokratskim vrednostima.

–Svi mi se zapravo trideset i kusur godina borimo za pravo na slobodu, za pravo na izbor, za borbu protiv straha, to nije političko pitanje, to nije stvar opredeljenosti za ovu ili onu stranku. Ono što mene provocira da dam glas protiv aktuelne vlasti je upravo to što je ona tako surova u odnosu na te vrednosti, koje smo se nadali da smo nekada osvojili, a to su sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda kretanja, a ovaj Proglas, koji sam došao da podržim, je moj proglas od devedesetih i jer govori o nekim opštim stvarima – rekao je režiser Vladimir Popadić za KruševacGrad.

Da je besmisleno objašnjavati razloge za podršku Proglasu smatra dr Bata Andrić:

-Mislim da svaki normalan čovek treba da izađe 3. aprila i da jednom zauvek rasčistimo sa ovom vlašću. Ovo nije političko ptanje, ovo je stvar morala i pristojnosti.

Podsetimo, lista „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ jedna je od 19 koje učestvuju na predstojećim parlamentarnim izborima. Predvodi je Marinika Tepić, a koaliciju čini deset stranaka i pokreta, među kojima su Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ i drugi. Na listi 250 kandidata za poslanike te liste nalazi se 11 osoba sa područja Rasinskog okrugko

Ta koalicija je na predsedničkim izborima kandidovala Zdravka Ponoša.

J.B.