5 saveta za bolji san i manje stresa

Savremen način života često donosi ubrzan ritam, obaveze i pritisak koji direktno utiču na kvalitet sna. Nedostatak sna ne samo da povećava nivo stresa, već dugoročno može da naruši i naše zdravlje. Donosimo nekoliko praktičnih saveta koji vam mogu pomoći da spavate bolje i osećate se opuštenije.

1. Uspostavite rutinu spavanja

Pokušajte da svake večeri idete na spavanje u približno isto vreme. Naš organizam voli ritam, kada se telo navikne na određeni obrazac, lakše ćete zaspati i buditi se odmorniji.

2. Ograničite upotrebu telefona i ekrana

Plavo svetlo koje emituju telefoni, tableti i računari može da „prevari“ mozak i uspori lučenje melatonina – hormona sna. Isključite ekrane barem sat vremena pre odlaska u krevet i zamenite ih knjigom ili laganom muzikom.

3. Napravite prostor za odmor

Vaša spavaća soba treba da bude mirna, prozračna i udobna. Zamračite prostoriju, obezbedite prijatnu temperaturu i izbegavajte buku. Čak i mali detalji, poput jastuka koji odgovara vašem položaju spavanja, mogu napraviti veliku razliku.

4. Opuštajuće večernje navike

Topla kupka, šolja biljnog čaja, meditacija ili kratko istezanje mogu značajno da smanje napetost i pripreme telo za odmor. Bitno je da pre spavanja ne unosite previše kafeina ili teške obroke.

5. Naučite da kontrolišete stres tokom dana

San je često žrtva nakupljenih briga. Zato je važno da tokom dana pronađete način da izbacite stres – bilo kroz fizičku aktivnost, šetnju, zapisivanje misli ili razgovor sa bliskim osobama.

Bolji san ne dolazi preko noći, ali male promene u rutini mogu napraviti veliku razliku. Kada spavate dovoljno i kvalitetno, stres postaje lakše savladiv, a vaš dan produktivniji i mirniji.