Imajući u vidu da se tokom vikenda u Kruševcu očekuje 41 ili 42 stepena Gradski štab za vanredne situacije apelovao je na sugradjane da vode računa o svom zdravlju, odnosno poštuju savete lekara, da brinu o bezbednosti i zdravlju na kupalištima te da racionalno troše vodu

„Pojačano dežurstvo svih hitnih službi imamo još od jula, ovo je dodatna poruka, apel da ljudi pre svega vode računa o svom zdravlju, da poštuju odredbe Zakona o zaštiti od požara, pre svega od požara na otvorenom, da, iako do sada nismo imali poremećaj u vodosnabdevanju, racionalno i namenski troše vodu, pre svega na mesnim vodovodima, koji nisu u okviru vodosnabdevanja Ćelije“ rekao je novinarima načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Kruševac, Dušan Todorović, nakon sastanka Štaba za vanredne situacije.

Todorović je kazao i da je potrošnja vode sa regionalnog vodovoda Ćelije dostigla 550 litara u sekundi,dok je uobičajena potrošnja od 350 do 400 litara u sekundi.

Prema pdoacima Štaba na području Kruševca je u julu zabeleženo 123 požara na otvorenom, a u prva tri dana avgusta 17 požara, što je za oko 20 odsto više u odnosu na 2007. i 2012. godinu, koje su takodje bile veoma sušne godine.

– Do povećanja broja požara na otvorenom dolazi jer ima sve više njiva koje se ne obradjuju, odnosno ostalu nepokošene, sa niskim rastinjem koje lako plane. U osamdeset odsto slučajeva požara na otvorenom uzrok je ljudska nepažnja, bilo da je to bačeni pikavac ili paljenje strnjišta – kazao je on.

Foto: krusevac.rs

Štab za vanredne situacije apeluje da gradjani tokom vrućina slušaju savete nadležnih

Imajući u vidu da se tokom vikenda u Kruševcu očekuje 41 ili 42 stepena Gradski štab za vanredne situacije apelovao je na sugradjane da vode računa o svom zdravlju, odnosno poštuju savete lekara, da brinu o bezbednosti i zdravlju na kupalištima te da racionalno troše vodu „Pojačano dežurstvo svih hitnih službi imamo još od jula, ovo je dodatna poruka, apel da ljudi pre svega vode računa o svom zdravlju, da poštuju odredbe Zakona o zaštiti od požara, pre svega od požara na otvorenom, da, iako do sada nismo imali poremećaj u vodosnabdevanju, racionalno i namenski troše vodu, pre svega na…