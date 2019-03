Žene iz Saveta za rodnu ravnopravnost na kontra skupu protestu „Jedan od pet miliona“

Na Trgu mladih održan je protest pod sloganom „Jedan od pet miliona“, koji se u Kruševcu održava svakog petka više od dva meseca, a večeras su se na suprotnoj strani ulice okupile članice Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca, koje pripadaju vladajućim strankama. One su poručile da žele da obrane svoj grad i da „nezvanim gostima poruče da nisu dobrodošli“. Govornici koji su se obratili na protestu „Jedan od pet miliona“ napomenuli su da je opasno i nedopustivo što vlast organizovanjem ovakvih skupova deli građane.

Među okupljenim ženama bila je i zamenica gradonačelnice Kruševca, Vesna Lazarević koja je novinarima rekla da je Savet za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca popodne imao sednicu i da su žene odlučile da izađu i da, kako je kazala, odbrane grad jer znaju da među okupljenima na protestu „Jedan od pet miliona“ nema Kruševljana. Na novinarsko pitanje da li pouzdano zna da na tom protestu nema osoba iz Kruševca ona je rekla da prepoznaje jedino predsednika Demokratske stranke u Kruševcu Goranku Vilimanović.

– Želimo da odbranimo naš grad kao žene i kao majke, ovo nam ne treba – rekla je ona.

Predsednica Foruma žena kruševačkog odbora Srpske napredne stranke Jasmina Ilić poručila je da žene, majke, sestre, supruge, domaćice, ostvarene žene žele da „ove nezvane goste isprate i kažu im srećan put, ovde niste dobrodošli, idite tamo gde može da prođe ovaj cirkus“. Ona je rekla da su se okupile koje žele da podrže svoju decu, decu grada Kurševca, Grad i rukovodstvo u jednom normalnom životu i razvoju.

Komentarišući kontra skup na suprotnoj strani ulice Lider Levice Srbije Borko Stefanović, koji je bio najavljen kao govornik na večerašnjem protestu „Jedan od pet miliona“ u Kruševcu novinarima je pred početk skupa rekao da je žalosno kako vlast deli ljude u Srbiji te da su ovo situacije koje treba izbeći.

– Moramo izbeći bilo kakve sukobe, moramo insistirati davlast ispuni naše zahteve, fer i slobodne medije, zajednički dogovor sa državnim organima kako to da sprovedemo, mi ne želimo na bilo koji drugi način da spovedemo već kroz dijalog i zabrinjava nas taj tvrdi stav predsednika Vučića i drugih predstavnika vlasti da ne žele dogovor sa građanima koji protestuju i sa opozicijom, jer mi smo jedno – kazao je on.

Okupljenima je poručio da nema podela niti će ih biti, da do ispunjenja zahteva treba ići mirno, strpljivo, staloženo, te da ako do toga ne dođe 13. aprila, za kada je pozvao sve da dođu u Beograd, biće nakon toga.

– Pozvaćemo građane i na neke druge akcije, mirne, u skadu sa zakonom tako da nastavljamo dalje, naš strpljiv hod ka promeni sistema u Srbiji – poručio je on.

Komentarišući to što je Više javno tužilaštvo u Kruševcu četiri meseca nakon napada koji se na njega desio u Kruševcu, podiglo optužnicu, Stefanović je kazao da je u svakom slučaju prijatno iznenađen da je Tužilaštvo ipak podiglo optužnicu, ali da je skandalozno da tužlaštvo u Srbiji generalano toliko sporo reaguje u ovakvim slučajevima.

– Sve to vreme, kao što znate ti ljudi su na slobodi i slobodno šetaju Kruševcem i sreću ljude koji su bili njihove žrtve. Mi se ne slažemo ni sa kvalifikacijom dela i ne slažemo se da je to bilo obično izazivanje opasnosti na javnom skupu i sportskoj priredbi, smatramo da je to bio vrlo jasan pokušaj ubistva – rekao je Stefanović.

Obraćajući se potom okupljenima na protestu „Jedan od pet miliona“ Stefanović je rekao da su oni budućnost, a da su zvuci koji dopiru njemu iza leđa (sa kontra okupljanja) prošlost.

– Od one noći ja sam ponosan da kažem da sam Kruševljanin i vaš Čarapan i hvala vam na tome. I mi smo jedan narod, nedeljiv, narod koji traži iste stvari, bolji život, pravdu i slobodu i oni ljudi koji su dovedeni ucenom, pritiskom, koji sada iza nas skandiraju, su ljudi koji su naš narod i mi ih se nikada nećemo odreći, znamo da su izmanipulisani, znamo da su ucenjeni i da su prtisnuti. Dešava se jedna opasna stvar i na nju večeras moramo ukazati baš ovde u Kruševcu koji je rodio ovo zrno slobode. Ovo što Aleksdandar Vučić pokušava time što organizuje kontramitinge i huška narod i deli ovaj narod na dva pola, to je najveći zločin koji pokušava da napravi. To im ne smemo dozvoliti – rekao je on.

Poručio je vlasti da neće uspeti da isprovocira građane i opoziciju, koji neće nijednu ružnu reč reći niti ljude sa druge strane ulice mrko pogledati.

Glumac i voditelj Marko Stepanović kazao je da je Kruševac večeras primer demokratije jer su na dve strane okupljene grupe koje različit misle i uzvikuju različite parole, da je do sada govorio u desetak gradova ali da nigde nije bio između dve struje te da ovo znači da ima nade za Srbiju.

Rekao je i da je prošle nedelje čuo da je Mira Marković oslobođena svih optužbi, a da ćerka njegovog prijatelja, inače vrhunska balrina, odlazi u Kanadu, poručivši da neće da pristane na to da živi u zemlji u koju se „zle veštice vraćaju, a mlade princeze odlaze“.

– Možda je tamo bolje, ali tamo nije moje, hoću da moje dete živi u Srbiji – poručio je on.

Predsednik sindikata Sloga Željko Veselinović ponudio je okupljenima na kontra skupu da im napiše tužbe protiv onih koji su ih ucenili ostajanjem bez posla ako se ne pojave na tom skupu, kazavši i da živimo u zemlji čiji su građani siromašniji od građana većine zemalja Afirike, u kojoj radnici rade za 200 evra, nose pelene, ćute i trpe.

Protestanti su nakon obraćanja krenuli u šetnju glavnim kruševačkim ulicama. Dok je kolona šetača prolazila pored žena okupljenih na kontra skupu, koje su stajale na trotoaru, uz ivicu ulice, pristalice suprotnih opcija su uzvikivale suprotne parole. Sa jedne strane se čulo da je Kruševac uz Vučića, dok su drugi vikali „Ostavke“. O bezbednosti svih okupljenih brinuli su predstavnici oba protesta i policija te je sve prošlo bez incidenata.

Žene iz Saveta za rodnu ravnopravnost na kontra skupu protestu „Jedan od pet miliona“

