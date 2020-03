Tokom 5. Kruševačkog Generali polumaratona koji će biti održan 15. marta ove godine, na više lokacija u gradu privremeno će biti zabranjen saobraćaj, a neke ulice biće zatvorene za saobraćaj i dan ranije

U Vidovdanskoj ulici, od Trga kosovskih junaka do Takovske ulice, privremena zabrana saobraćaja važiće od 14. marta od 15 i 30 časova do 15. marta do 18 časova.

Od 19 časova, 14. marta, do 16 časova 15. marta, zatvara se Nemanjina ulica i deo Kosovske, od ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta.

Na dan održavanja polumaratona (15.mart), od 9 do 15 časova saobraćaj će biti obustavljen na Trgu kosovskih junaka , u Kosovskoj ( od Nemanjine do ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja), u ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja (od Kosovske do Slatinske ulice), u Slatinskoj ( od ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do ulice Slobodana Jovanovića), u ulici Slobodana Jovanovića , u ulici Dostojevskog ( od ulice Slobodana Jovanovića do Hajduk Veljkove), u Hajduk Veljkovoj (od ulice Dostojevskoj do ulice Poručnika Božidara), na Trgu kosturnice ( od ulice Poručnika Božidara do ulice Dostojevskog), u Dositejevoj , na Trgu Fontana i u Vidovdanskoj ulici (od Trga fontana do Topličine ulice).

Propuštanje vozila vršiće se na raskrsnicama Vidovdanske i Takovske, Hajduk Veljkove i Nikole Tesle , Užičke i Kosovske, te na raskrsnici Kosovske i ulice Nikole Tesle.

D.P.

Zbog polumaratona zatvaraju se ulice 14. i 15. marta

Tokom 5. Kruševačkog Generali polumaratona koji će biti održan 15. marta ove godine, na više lokacija u gradu privremeno će biti zabranjen saobraćaj, a neke ulice biće zatvorene za saobraćaj i dan ranije U Vidovdanskoj ulici, od Trga kosovskih junaka do Takovske ulice, privremena zabrana saobraćaja važiće od 14. marta od 15 i 30 časova do 15. marta do 18 časova. Od 19 časova, 14. marta, do 16 časova 15. marta, zatvara se Nemanjina ulica i deo Kosovske, od ulice kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta. Na dan održavanja polumaratona (15.mart), od 9 do 15 časova saobraćaj će biti obustavljen na…