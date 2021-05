Zbog pijanih vozača u Okrugu godišnje devedesetak nesreća

U vožnji pod dejstvom alkohola u prva tri meseca ove godine u Rasinskom okrugu je uhvaćeno 365 lica, među kojima je njih 99 imalo više od 1,2 promila alkohola, podaci su ovdašnje Policijske uprave. U našem Okrugu se godišnje, u proseku, dogodi po 540 saobraćajnih nezgoda, a alkoholisani vozači izazovu oko 17 odsto, odnosno devedesetak nesreća godišnje

U ovdašnjoj saobraćajnoj policiji za KruševacGrad navode da u Rasinskom okrugu godišnje otkriju oko 1.300 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Početkom ove godine policija je, u roku od samo nekoliko dana, dva puta uhvatila istog muškarca kako vozi pijan. Prvi put je imao 2,98 promila, a drugi 3,07 promila alkohola u krvi.

– Tokom 2020. godine u kontroli saobraćaja na teritoriji Rasinskog okruga otkriveno je i procesuirano 1.080 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. U 2019. godini otkriven je 1.511, a u 2018. godini 1.341 takav prekršaj. Tokom prva tri meseca ove godine otkriveno je 356 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, a njih 99 je zadržano u službenim prostorijama, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola većim od 1,2 promila alkohola u organizmu – podaci su ovdašnje policije.

U Rasinskom okrugu vožnja pod dejstvom alkohola uzrok je oko 17 odsto saobraćajnih nezgoda.

– Na području Policijske uprave Kruševac u poslednje tri godine u proseku je evidentirano po 540 saobraćanih nezgoda godišnje. U prva tri meseca ove godine registrovana je 121 nezgoda, što je šest manje nego u istom periodu prethodne – navode u policiji.

Napominju da se, imajući u vidu da je alkohol jedan od uzročnika najtežih saobraćajnih nezgoda, akcije usmerene na otkrivanje prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola u kontinuitetu sprovode.

Podsetimo da je za prekršaj nasilničke vožnje, odnosno upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola većim od 2 promila, predviđena kazna zatvora od 30 do 60 dana i novčana kazna od 120.000 do 140.000 dinara, ili kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i novčana kazna od 120.000 do 140.000 dinara, kao i obavezna zabrana vožnje u roku od deset meseci te izricanje 15 kaznenih poena.

