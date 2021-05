Zoran Stojiljković, predsednik UGS Nezavisnosti: „Ni ustanka ni uranka“

Sadašnje vreme, vreme pandemije i nadolazeće krize nije povoljno za sindikalno delovanje, jer se u takvim uslovima ljudi lakše mire sa nižim zaradama i lošijim uslovima rada. Može se pobediti solidarnošću koja među radništvom nedostaje. Sindikati danas treba da se bave zahtevima za dostojanstvenim radom i pristojnom zaradom, ali i da se bore za ekološki održiv razvoj jer „šta će nam sutradan pristojna zarada ako nemamo čisti vazduh i vodu“. To za Kru[evacGrad, povodom Međunarodnog praznika rada, kaže predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković

– Ovo vreme je delikatno, ne samo za sindikate u Srbiji, jer imamo realnu opasnost od recesije, prouzrokovane pandemijskom krizom, koja smanjuje tražnju i ponudu. To znači da se onda zahteva neka vrsta državne intervencije. Novac se masovno štampa svuda kako bi se povećala tražnja. To ne znači da su kapitalisti postali dobri već da pokušavaju da nas zadrže kao potrošače i birače. U tom okviru imamo opasnost od sve veće fleksibilizacije rada i širenja logike: „ne talasaj i čuti jer imaš kakvu takvu zaradu“. To nije klima pogodna za sindikalno organizovanje i delovanje – objašnjava trenutnu situaciju predsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.

Potvrđuje da, iako je sindikalno organizovanje danas potrebno više nego ikada, ono izostaje u mnogim slučajevima.

– Ovde imamo problem višedecenijskog partijskog zapošljavanja i strah od sindikalnog organizovanja, posebno u preduzećima sa stranim korporativnim kapitalom, gde se naša država ponaša prilično servilno. Sa duge strane sindikalno organizovanje nije logika mikro preduzeća koja čine samozaposleni ljudi, poput radnika na internetu, ili onih gde rade članovi porodice i gde je status pomažućih članova neregulisan – precizira on.

Smatra da organizovanje protesta, koje sada svakako nije moguće zbog epidemije, inače gubi smisao, jer se zahtevi ostave ispred institucija koje tog dana (Prvog maja) ne rade i ne desi se – ništa.

– Sindikati danas treba da se bave zahtevima za dostojanstvenim radom, za pristojnom zaradom za posao koji je ugovoren. Moraju da se bave novim radnim zakonodavstvom, posebno privatizacijama najvećih preduzeća koja koriste strateške resurse, odnosno da se bore za ekološki održiv razvoj. Šta će nam sutradan i pristojna zarada ako nemamo čist vazduh i vodu – napominje Stojiljković.

To što je sve više sredina u kojima nema sindikata potvrđuje, prema njegovim rečima, da ljudi ne veruju da sindikati bilo šta mogu da promene.

– Ni ustanak ni uranak, ni vera da se na izborima stvarno menja sistem, a ne samo ekipa na vlasti, a sa druge strane ni protesti ako nisu solidarni ne daju nikakve rezultate. Dakle, umesto uplašenosti i nedostatka solidarnosti i nedostatka empatije potrebni su dobra organizovanost, brojnost, solidarnost, odnosno da shvatimo da nam niko drugi neće pomoći – poručio je predsednik sindikata Nezavisnost.

