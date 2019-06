Zbog obilnih padavina u Kruševcu izlivanja Morave u nebranjenom delu, oštećeni seoski putevi

Stanovništvo u kruševačkom kraju nije bilo ugroženo zbog obilnih padavina tokom prethodnih dana. Došlo je do izlivanja reka u nebranjenom području, te do izlivanja atmosferske vode zbog zapušenih kanala

Izlivanje Zapadne Morave na poljoprivredno zemljište u nebranjenom delu, pogotovu u kukljinskom ključu, oštećenja makadamskih puteva, izlivanje atmosferske vode na puteve zbog nepročišćenih kanala, pokretanje klizišta, posledice su do kojih je došlo u kruševačkom kraju usled obilnih padavina koje su prethodnih dana zadesile naš grad i čitavu Srbiju.

– U kukljinskom ključu se voda malo više razlila, poplavljene su poljoprivredne površine u nabranjenom delu. Prva procena je da je to više od sto hektara na području Kukljina ka Jasici, deo je u [ancu i oko Makršana, preciznija procena će biti narednih dana – rekao je za GRAD Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Kruševac.

Zbog velikih padavina oštećeni su makadamski putevi u Srnju, Padežu, Globaru. Problem, podseća Todorović, nastaje i na Globodreskom potoku zbog malog propusta ka državnom putu i ka sporednim putevima, kao i zbog zatrpavanja oboda i bankina na tom području.

Prema Izveštaju Odeljenja za vanredne situacije predstavnici tog i Odeljenja za inspekcijske poslove su sa komunalnom policijom obišli kritične lokacije.

– Obiđeno je klizište u Tekijama, potom Gledićke ulice kod parunovačkog groblja gde je uočeno slivanje atmosferskih voda sa brda i plavljenje dvorišta. Takođe, skele u selima Bela Voda, Kukljin i Šanac su obezbeđene. Usled obilnih padavina došlo je do oštećenja puteva i nekategorisanih poljskih puteva. Stanovništvo nije ugroženo – navedeno je u pomenutom izveštaju.

Prema podacima Službe mesnih zajednica prikupljenih sa terena kanali pored puteva u pojedinim selima su nepročišćeni, odnosno zapušeni, te ne mogu da prime svu atmosfersku vodu. Najkritičniji je kanal koji prolazi duž Lipovca i Donjeg Stepoša, dug oko četiri kilometara.

Navedeno je i da su na akumulaciji Ć]elije otpad i plastična ambalaža, koji su se pojavili 4. juna, vraćeni u gornji deo jezera.

Inače, u Srbiji je, prema podacima Sektora za vanredne situacije zbog poplava bilo evakuisano 312 ljudi.

Meštanin Selišta nestao u poplavi? Kruševačka policija potvrdila je za list GRAD da intenzivno traga za meštaninom, čiji je nestanak prijavljen 4. juna uveče. Nezvanično, reč je o meštaninu Selišta, sela u trsteničkoj opštini, starom 60 godina, koji je te večeri traktorom krenuo da obiđe poplavljenje njive. To selo je, inače, pretrpelo najveću štetu zbog kiše koje je u tom kraju padala skoro neprekidno dva dana. Tada je pod naletom bujice Riljačke reke, pritoke Zapadne Morave, štetu pretrpelo osamdesetak domaćinstava u tom selu. Poetkom nedelje sa vodenom stihijom borili su se i nadležni u Brusu gde je na bruskoj brani na Rasini došlo do zagušenja, što je dovelo do prelivanja brane i izlivanja Rasine na Ulicu Cara Lazara i obližnja dvorišta. Nakon što je brana očišena voda se povukla.

