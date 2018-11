Kandidati za predsednika kruševačkog Veća Saveza Samostalnih sindikata do 23. novembra podnose prijave, a o tome ko će to biti odlučivaće se na ponovljenim izborima, zakazanim za 26. novembar. Prethodni izbori, održani pre mesec dana, poništeni su jer nisu bili u skladu sa Statutom tog sindikata, čime je praktično osporen izbor Saše Nešića na tu funkciju

Sekretar Saveza Samostalnih sindikata u Beogradu Zoran Mihajlović objasnio je nakon vanredne sednice kruševačkog Veća da je Statutarni odbor utvrdio da su na pomenutim izborima glasala i dvojica penzionera, što nije u skladu sa pravilima. Kazao je da je, s obzirom na to da u Kruševcu ne postoji funkcija sekretara, formirana tročlana Komisija koja će pripremiti nove izbore. U Komisiji su, osim njega, još Ljubiša Nestorović i Olivera Bobić.

Kruševac će tako na novog sindikalnog lidera morati da sačeka još nekoliko dana, nakon što je krajem oktobra, posle skoro tri decenije predsednikovanja, u penziju otišao Milenko Mihajlović.

Na poništenim izborima za predsednika tesnom većinom sa 13 prema 11 glasova pobedio je Saša Nešić, dugogodišnji sindikalac u komunalno – stambenoj delatnosti, koji je za protivkandidatkinju imao Radicu Jovanović, predsednicu Samostalnog sindikata u FAM – u.

Zbog glasova dvojice penzionera novi izbori u Samostalnom sindikatu

