Završena poseta profesora iz Evrope. Gosti odlaze zadovoljni

Okončane su petodnevne aktivnosti u OŠ „Strahinja Popović“ iz Dvorana povodom Erasmus+ projekta Biti Evropljanin: razmena kulture i prakse. Gosti impresionirani srpskom istorijom, kulturom i običajima

–Bila je to vrlo emotivna nedelja jer naši timovi se znaju od ranije, na prethodnim radovima na ovom projektu, ali ovo nam je bila prva prilika da radimo uživo. Veoma je lep osećaj raditi ovako u zajednici i deliti iskustva sa ljudima – kazala je za KruševacGrad Patricija Kliševska iz poljskog tima, na kraju petodnevnog druženja i rada sa kolegama iz različitih zemalja i domaćinima iz dvoranske škole.

A sve je počelo u ponedeljak, 11. oktobra. Nakon svečanog dočeka gostiju u holu škole, profesori iz Francuske, Turske i Poljske su zajedno sa njihovim kolegama iz Dvorana krenuli u rad na projektu te su tog prvog dana razmenjivali iskustva o nastavnom procesu i osvrnuli se na trenutnu praksu podučavanja.

Sutradan, rad su nastavili u Centru za stručno usavršavanje gde je pažnja bila usmerena na projektnu nastavu, putem koje se pojedinačno ili u saradnji, kroz unapred isplanirane i organizovane aktivnosti, učenici podučavaju na savremen način. Rad na projeknoj nastavi realizovan je uz korišćenje IKT (informaciono komunikacionih tehnologija) alata i uz „eTwinning“ platformu.

– Ovo iskustvo je veoma važno za nas zato što je ovo naš prvi Erasmus projekat i mi smo ovde naučili i podelili dosta stvari. Naučili smo mnogo toga i pedagoški i praktično – rekla je Stefani Vivo iz francuskog tima.

Poslednja tri dana nedelje mobilnosti u Srbiji, učesnici su posvetili obilasku okolnih škola, turističkih i kultuorloški važnih lokacija. Posetili su isturena odeljenja škola u Zdravinju i Modrici, crkvu Sv. Nedelja u Petini dok su jedan ceo dan posvetili poseti Oplencu i upoznavanju značajnih srpskih vladarskih dinastija i kulturnog nasleđa Srbije.

Završni dan je bio posvećen evaluaciji projekta, ceremoniji dodele sertifikata, i u saradnji sa Turističkom organizacijom Kruševca, obilasku Kuće Simića, zgrade Opštine, Lazarice i Narodnog muzeja Kruševac.

– Obilaskom vašeg grada i Srbije osetila sam se kao da putujem nazad u detinjstvo. Mnoge kuće koje sam videla u Kruševcu i okolini me ispunjavaju jer su me podesetile na moje bake i deke. S obzirom na to da sam studirala ruski jezik, bila sam u mogućnosti da razumem malo i srpski. Svi smo fascinirani vašom kulturom – prokomentarisala je Patricija Kliševska.

U narodnom muzeju tim iz Poljske je mogao da se pronađe kada se govorilo o evoluciji srpskog jezika i pisma, tim iz Francuske je prepoznao vojnu uniformu svojih vojnika iz Drugog svetskog rata, dok je tim iz Turske imao prilike u više navrata da prepozna deo istorije svoje zemlje u istoriji Srbije počevši od 1389. godine sve do svetskih ratova. Sličnosti u turskom i srpskom jeziku je ovde bilo najlakše primetiti u imenima garderobe, naprava, oružja i drugih alata.

Deo istorije Srbije koji je svim gostima bio najpoznatiji jeste period nakon drugog svetskog rata. Kada ih je kustos muzeja doveo do biste Josipa Broza, oni su lik prepoznali i uzviknuli „Tito“.

– Mi iz francuskog tima smo videli sličnosti između srpske i poljske kulture, ali mnogo više sličnosti između srpske i turske kulture. Naš tim se ovde najviše razlikuje zbog malog broja sličnosti između francuske i srpske kulture. – dodala je Stefani Vivo.

Gosti su vrlo zadovoljni, jer kako kažu vreme koje su proveli ovde je bilo divno jer su otkrili veoma lepa mesta, ali pre svega zato što su upoznali divne ljude.

Lazar Simonović