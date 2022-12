Završena Likovna kolonija „Jesen Ribarske Banje“

U Specijalnoj bolnici “Ribarska Banja” završena je 34. Međunarodna likovna kolonija “Jesen Ribarske Banje”, na kojoj je učestvovalo 11 slikara.

Jedan od učesnika, Angel Gavrovski iz Skoplja, naslikao je dva pejzaža – iz Rosice i Vukanje, a sa Bibliotekom je dogovorio da uradi portrete srpskih pisaca – Crnjanskog, Andrića, Zmaja.

Ana Zakić, umetnica iz Kruševca, podnosi svoj izveštaj: uradila pejzaž iz Ribarske Banje, a druga slika je u kombinovanoj tehnici, uobičajeni motiv sa ženskim likom. Sugrađanin Konstantin Cvetković je naslikao dva pejzaža iz naše kraljevske banje i njene okoline, a podseća da je na ovoj Koloniji do sada bio veliki broj uglednih umetnika iz zemlje i inostranstva (iz ex Yu republika, Italije, Engleske, Tunisa…).

-Možemo se pohvaliti da su se ovde predstavili i profesori Likovne akademije iz Beograda i akademski slikari: Boža Prodanović, Božidar Kovačević, Branko Miljuš, Miloš Šobajić, Milun Mitrović, Ivanka Živković, Biljana Vuković i brojni drugi, kao i vajari Vasja Perevalov, Čedomir Ristć, Boban Ristić… Slike sa ove Kolonije krase zidove Specijalne bolnice i drugih institucija, a izlagane su širom Srbije i u inostranstvu – ističe on.

Miroljub Filipović Filimir, iz Beograda, inače rodom iz Trstenika, je uradio diptih u svom maniru savremenog slikarstva – tehnika akril na platnu:

– Ova kolonija je veoma značajna iz dva razloga – autorima pruža mogućnost da se inspirišu lepotama Ribarske Banje, a ispunjava zadatak na širenju likovne kulture i približavanju umetnosti žiteljima ovoga kraja. Ovaj saziv Kolonije je bio poseban, jer je selektor odlučio da pozove slikare koji stvaraju u različitim i autentičnim poetikama.

Beograđanin Vlada Zorić je uradio dve slike u tehnici ulje na platno sa temama Jastrepca i jezera Ćelije.

Pavle Popović iz Kraljeva je u ulju na platnu izložio svoje apstraktno viđenje jeseni u Ribarskoj Banji:

– Do sada sam na ovoj koloniji bio tri, četiri puta i ovo do sada nisam doživeo. Atmosfera je bila stvaralačka, a uslovi rada i prostor izuzetni. Ovakav prostor nigde nisam video, ovo treba čuvati, jer je jedinstveno u Srbiji. Na mojim slikama se vide tople boje jeseni u vreme kada priroda umire. Sve je plamtilo, pravi preplet boja, prelivi i tonovi boja su bili fantastični.Ova kolonija mora da se shvati mnogo ozbiljnije, jer veliki kulturni događaj za ovaj kraj i vrhunski marketinški brend, koji mora da se neguje i razvija. Izložbe slika moraju da se organizuju po celoj zemlji, ali i u inostranstvu.

Prema rečima Darka Đurđevića, koji je uradio dve slike u tehnici ulje na platnu, Ribarska Banja je velika inspiracija i to po svom mestu, kompleksom arhitekture i prirodnim lepotama:

– Teren je koloristički izražajan i blagodaran za umetnike. Pošto sam bio najmlađi, mnogo sam naučio od starijih majstora i nosim najpozitivnije utiske u svim elementima ovog značajnog događaja.

Na koloniji su učestvovali i Rade Dimitrijević iz Trstenika, Rusimir Miletić iz Beograda i Goran Ćeličanina iz Varvarina.

Selektor Radovan Mića Trnavac kaže da je krajnji rezultat Kolonije u vidu likovnog izraza ovakav kao što jeste, a to je od super realnog do apstraktnog, od impresionizma do ekspresionizma i naravno apstraktnog.

–Izložba ove kolonije je vrlo interesantna posetiocima. Iskreno se nadam da će rukovodstvo Ribarske Banje vrlo brzo napraviti monografiju u kojoj će se naći reprodukcije umetničkih dela koja pripadaju kulturno-umetničkoj baštini Srbije. Sa iskustvom koje imam, kako kod nas, tako i u svetu, ova kolekcija umetničkih dela sigurno pripada značajnoj umetničkoj baštini naše zemlje. Nadam se da će kolonija trajati još mnogo godina jer je ona jedna od najboljih u Srbiji. Uslovi za rad, ambijent, prostor, gostoljubivost domaćina i vrhunska organizacija su primer i za svetske manifestacije, a ne samo domaće – ističe selektor.

Goran Ćeličanin, predsednik Saveta Kolonije, podseća na odličnu radnu i stvaralačku atmosferu, koja je možda i najbolja do sada u svakom pogledu, što je velika pohvala za Specijalnu bolnicu “Ribarska Banja”, koja sve manifestacije organizuje na najbolji mogući način:

-Za ovaj saziv Kolonije uveli smo novinu – selektora i to se pokazalo kao odličan potez. Izbor selektora je bio kvalitetan, jer se radi o Radovanu Mići Trnavcu, velikom srpskom umetniku, koji ima i bogato internacionalno iskustvo, a čiji koreni potiču iz kruševačkog kraja (iz Globodera). Svi slikari su istakli odličnu organizaciju, veliko gostoprimstvo i gotovo idealne uslove za rad i stvaralaštvo, kreativnu atmosferu i nadasve domaćina, kojem odajemo sve počasti.

Svečano zatvaranje Likovne kolonije pratili su lokalni mediji, dopisništvo RTS i video portal Serbia World, koji realizuje emisiju “Srbija i svet” za Srbiju, Republiku Srpsku i Kanadu.

Tekst i foto: Ž. Milenković